Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 5 novembre: scandalosa Gemma, corteggiatrice si autoelimina

Si è appena conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi, che vedremo nelle prossime settimane, una delle corteggiatrici ha abbandonato il programma dopo l'ultima esterna. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Trono Over

Nella nuova registrazione del dating show, Gemma Galgani è protagonista di un'esterna decisamente sopra le righe con Fabio, il filmato ha creato molto fermento nello studio di Uomini e donne. Durante il loro incontro, Gemma si mostra particolarmente provocante: la dama piemontese si è tolta le calze, ha bendato il cavaliere e gli ha fatto assaggiare panna e cioccolata.

Questo comportamento audace ha lasciato tutti stupiti, suscitando commenti e reazioni da parte del pubblico e degli opinionisti, creando uno di quei momenti memorabili che hanno caratterizzato il lungo percorso di Gemma all'interno del programma. Nel frattempo, Gabriele ha incontrato tre nuove dame, ma ha deciso di non proseguire con nessuna di loro.

Gabriele ha interrotto la frequentazione con tre dame

Sabrina, invece, ha avuto un'uscita con Francesco, ma durante la puntata ha deciso di interrompere la conoscenza. Questa presa di posizione ha scatenato un acceso intervento di Tina Cipollari, che ha accusato Sabrina di usare gli uomini e di essere ancora interessata a Gabriele. Tina l'ha invitata a non illudere altre persone se il suo cuore è rivolto altrove.

Trono Classico

Questo segmento del dating show si è aperto con un seguito della vicenda di Martina De Ioannon e Gianmarco Meo della precedente registrazione del programma. Dopo l'uscita dallo studio di ieri, Martina è andata a cercare Gianmarco per chiarire la situazione, ma oggi lui ha scelto di non presentarsi sul parterre.

Ciro Solineno è intervenuto nella discussione, esprimendo la propria opinione sulla tronista, che a quel punto ha dichiarato di non voler più inseguire nessuno: "Chi esce, rimane fuori", ha commentato determinata Martina. Di Alessio Pecorelli non si è parlato in questa puntata, lasciando in sospeso eventuali sviluppi delle sue conoscenze.

Uomini e donne: Gemma balla la Lambada con Fabio, Maria lascia Martina senza corteggiatori

Francesca Sorrentino ha trascorso un'esterna piacevole con Gianmarco, il suo corteggiatore, e i due sembrano essere in sintonia. Tuttavia, questo incontro non è stato ben accolto da Paolo, un altro pretendente, che ha reagito con rabbia, lasciando momentaneamente lo studio per poi rientrare in un secondo momento. Michele Longobardi, infine, ha organizzato un'esterna con Amal, ma l'incontro si è rivelato insoddisfacente. La corteggiatrice, infatti, ha dichiarato dopo pochi minuti di non avere nulla da dire e ha deciso, una volta rientrata in studio, di autoeliminarsi.