Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4 novembre: Martina bacia un corteggiatore, Mario ancora assente

Si è appena conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì. Nelle puntate di oggi 4 novembre una dama e un cavaliere hanno lasciato il programma per continuare la loro storia lontano dalle telecamere. Martina ha baciato per la prima volta un corteggiatore. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Trono Over

La nuova puntata di Uomini e Donne si è aperta con un'uscita tra Gemma Galgani e Fabio. I due si sono visti fuori dagli studi, ma durante la puntata Tina Cipollari ha messo in guardia Fabio dicendogli che non conosce la "vera Gemma", e gli ha mostrato alcuni vecchi video delle sfilate in cui la Galgani appare in abiti audaci.

Nonostante ciò, Fabio non si è scomposto e ha scelto di continuare la conoscenza della dama piemontese, limitandosi a sorridere durante la visione dei vari filmati. Gemma, entusiasta, ha detto di aver iniziato anche a frequentare una scuola di ballo per migliorarsi, e i due hanno danzato insieme al centro dello studio.

Vincenzo ha lasciato il programma con Ilaria

Intanto, Vincenzo La Scala e Ilaria Volta hanno deciso di lasciare il programma insieme, soprattutto dopo le critiche ricevute da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Vincenzo e Ilaria desiderano vedere se la loro storia può proseguire fuori dallo studio, con la promessa che, qualora le cose non funzionassero, potrebbero fare ritorno nel programma.

Un'altra coppia, Diego Tavani e Claudia D'Agostino, ha deciso di chiudere la loro conoscenza, dichiarando di non sentirsi abbastanza affiatati per continuare. Inoltre, da segnalare ancora l'assenza di Mario Cusitore, l'ex corteggiatore di Ida Platano è assente dagli studi di Uomini e donne da alcune settimane e non è chiaro quale sia il motivo.

Trono Classico

Per il Trono Classico, l'attenzione si e spostato subito su Martina De Ioannon e Ciro Solineno. I due si sono scambiati un bacio durante un'esterna, e Martina ha colto l'occasione per presentare Ciro ai suoi fratelli, dimostrando di voler fare un passo importante nella loro conoscenza. Tuttavia, questo gesto ha scatenato la gelosia di Gianmarco Meo, che in studio ha reagito con rabbia, abbandonando il programma.

Uomini e donne: Gemma balla la Lambada con Fabio, Maria lascia Martina senza corteggiatori

Martina ha tentato di rincorrerlo, ma il corteggiatore, offeso, non è rientrato. La tronista ha inoltre portato in esterna Francesco De Martino, il nuovo corteggiatore, aggiungendo una nuova dinamica al suo percorso.Nel frattempo, Alessio Pecorelli ha organizzato due esterne, una con Genny Casu e un'altra con Serena. Durante l'uscita con Serena, i due si sono scambiati un bacio. Non si è parlato di Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, lasciando in sospeso eventuali aggiornamenti sulla loro conoscenza.