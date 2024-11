Uomini e donne: Gemma balla la Lambada con Fabio, Maria lascia Martina senza corteggiatori

La prima puntata della settimana del dating show di Maria De Filippi ha segnato un altro passo avanti per la frequentazione di una coppia del Trono Over.

Gemma Galgani è stata ancora una volta la protagonista della prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne. Prasanna potrebbe nascondere qualcosa, mentre il Trono Classico di Martina De Ioannon continua a essere l'unico a regalare emozioni e divertimento, grazie anche alle dinamiche tra i corteggiatori della tronista.

Trono Over

La prima seduta di Uomini e Donne è dedicata all'inossidabile Gemma Galgani, che nei giorni scorsi ha conosciuto Fabio, un cavaliere che ha vissuto gran parte della sua vita all'estero, in Canada. Nell'ultimo fine settimana, la dama piemontese e Fabio sono usciti insieme. La loro cena a base di champagne e ostriche non ha però portato al tanto atteso bacio, malgrado le aspettative della dama.

Come sempre, Fabio si è esibito al centro dello studio con un ballo, conquistando le simpatie di tutti per la sua allegria e passione per la danza. Questa volta ha coinvolto Gemma in una Lambada applaudita da tutto lo studio. La loro frequentazione continuerà.

La conoscenza tra Alessio e Prasanna procede male

La seconda seduta del Trono Over è per Marcello Messina e Giada. La loro frequentazione va avanti da settimane, e i due sono vicini a prendere una decisione importante: lasciare il programma insieme. Tutto dipenderà dalle prossime uscite, e in particolare Giada ha dichiarato che, se il prossimo weekend confermerà le sue sensazioni positive, è pronta a fare il grande passo.

La terza dama a sedersi al centro dello studio è Prasanna, che è uscita con Alessio Pili Stella. Tuttavia, la loro frequentazione non procede bene. Il cavaliere ha spiegato che, secondo lui, la dama non ha ancora chiuso completamente con il passato.

La sensazione di Alessio si intensifica quando scende in studio William, un "bell'uomo" come lo definisce Tina Cipollari, intenzionato a frequentare proprio Prasanna. Nonostante l'aspetto fisico, la dama boccia il nuovo arrivato, che però rimane in studio su richiesta di Ilaria. Gianni e Tina iniziano a sospettare che Alessio abbia ragione e che Prasanna non sia sincera.

Maria organizza uno scherzo alla tronista

Martina De Ioannon e i suoi corteggiatori mantengono vivaci le dinamiche del Trono Classico. Il primo a parlare è Gianmarco, deluso dal fatto che la tronista lo abbia momentaneamente messo in panchina, preferendo ballare con un nuovo arrivato. Martina ha spiegato che lo ha fatto solo perché ha visto il ragazzo impacciato.

Ciro le ha fatto notare che non diceva la verità, poiché avrebbe ballato comunque con il nuovo corteggiatore. Maria De Filippi ha dato ragione al partenopeo , e Martina ha replicato: "Per te ha sempre ragione Ciro". La conduttrice, scherzando, ha ammesso di avere un debole per il corteggiatore che viene da Napoli.

Uomini e Donne, Andrea Nicole sulla relazione con Ciprian: "Era tossica, ho impiegato due anni per superarla"

Alla fine, Gianmarco, incoraggiato da Gianni, ha lascito lo studio, seguito da Martina per un chiarimento. A questo punto, Maria ha organizzato uno scherzo, chiedendo a Ciro e agli altri corteggiatori di uscire dallo studio e "mandare a quel paese" Martina mentre sta parlando con Gianmarco. La fuga dei ragazzi ha spiazzato Martina, che solo dopo ha capito che si trattava di uno scherzo orchestrato dalla conduttrice.