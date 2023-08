Uomini e donne: anticipazioni prima registrazione: tronisti e coppie di Temptation Island in studio

Uomini e donne inizierà il prossimo 11 settembre, come da tradizione il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45. Nel corso della prima registrazione sono stati presentati i tronisti, in studio anche alcuni protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e donne, il dating show più famoso della televisione italiana, sta per ripartire. Nella giornata di ieri sono iniziate le registrazioni del programma per le puntate che andranno in onda tra meno di un mese. Il primo atto della nuova edizione è stata la presentazione dei nuovi tronisti. Per il momento ne conosciamo tre.

Uomini e donne: i due tronisti e la tronista

Il primo tronista è Brando, 22 anni da Treviso "Sono coccolone, affidabile, determinato. So cosa voglio e non voglio dai rapporti in generale. Amo solo contornarmi di persone che hanno qualcosa da dire, soprattutto in amore".

Il secondo tronista è Cristian, 22 anni da Roma. "Da questa esperienza mi aspetto sicuramente una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me, come ne ho fatte io e sono abituato a fare in amore", ha detto nel video di presentazione.

Manuela Carriero è la prima tronista, 34 anni è nota per aver partecipato all'edizione 2021 di Temptation Island. Dopo il programma è stata fidanzata con il tentatore Luciano Punzo, ma la loro relazione è terminata dopo un periodo di convivenza.

Opinionisti e Parterre.

Gli opinionisti del programma sono, ancora una volta Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sul parterre del dating show mancavano, almeno per questa prima registrazione Armando, Aurora, Gemma Riccardo e Roberta. Tutti dovrebbero tornare anche se il destino di Incarnato è ancora in bilico, non è chiaro se il cavaliere partenopeo sarà nello studio di Uomini e donne anche questo anno.

Le coppie di Temptation Island

Direttamente da Temptation Island sono arrivati a Uomini e donne alcune delle coppie che hanno caratterizzato l'ultima stagione del programma. Le anticipazioni della pagina Instagram LorenzoPugnaloni.it raccontano che Mirko e Perla sono arrivati con Greta e Igor. In studio anche Manuel e Francesca. Quest'ultima potrebbe sedersi sul trono anche nel corso di questa stagione, ma Maria De Filippi le ha chiesto di pensarci bene. In studio anche Gabriela e Giuseppe.

La seconda registrazione, informa sempre Pugnaloni, è stata interrotta per motivi personali legati a Maria De Filippi e sarà recuperata nei prossimi giorni.