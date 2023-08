Uomini e Donne: Cristian è il nuovo tronista (Video e presentazione)

Cristian è il nuovo tronista della prossima stagione di Uomini e donne. La notizia è stata ufficializzata attraverso il classico video di presentazione in cui il ragazzo ha detto la sua età e la sua professione. Ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Cristian di Uomini e donne

Nella clip condivisa sul profilo Instagram di Uomini e donne e Witty Tv, Cristian arriva a bordo di uno scooter e citofona per consegnare una pizza. Ecco la sua presentazione. "Sono Cristian, ho 22 anni, vengo da Roma, studio fisioterapia al terzo anno e nel tempo libero consegno pizze per mantenermi e togliermi qualche sfizio. Perché a 22 anni di chiedere 20 euro a mamma non si può sentire".

Nel video Cristian svela altri particolari della sua vita privata. Vive con la madre "La persona più importante della mia vita", il compagno di lei, che sta con loro da dieci anni, ed il fratello di cinque anni. Inoltre svela di avere un piano tutto per lui: "Posso stare tranquillo, posso fare le mie cose, nessuno mi disturba. Un sogno"

Come è successo a Brando, il primo tronista, anche i soui genitori si sono separati, Cristian aveva 13 anni. Nonostante abbia sofferto, questo ha rafforzato il suo carattere, si definisce: "Una persona decisa e sicura di se stessa". Le sue fragilità le mostra solo a poche persone, il distacco dal padre lo ha segnato "ero abituato a stare con lui tutto il giorno". Oggi ha una famiglia allargata che ama: "Mio padre ha un altro figlio, lui ha una nuova compagna. Mia mamma ha un altro figlio con il nuovo compagno. Siamo una squadra di calcetto, siamo tanti ma ci vogliamo tutti bene".

Cosa cerca Cristian da Uomini e donne

"Da questa esperienza mi aspetto sicuramente una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me, come ne ho fatte io e sono abituato a fare in amore. Mi aspetto di trovare una persona che sappia accettare le mie fragilità, innanzitutto mostrarle perché è fondamentale che sappia prendersene cura. Io invece prometto di essere sempre me stesso, diretto, senza peli sulla lingua", ha detto Cristian.