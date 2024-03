Uomini e donne anticipazioni: Ida rischia di perdere Pierpaolo, Daniele in esterna con una corteggiatrice

Nuove anticipazioni di Uomini e donne, nel corso dell'ultima registrazione sul parterre del dating show i tronisti del Trono Classico sono stati i protagonisti del dating show di Maria De Filippi, come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Le anticipazioni di Uomini e donne: Ida

Nella precedente registrazione di Uomini e donne Ida aveva deciso di eliminare Daniele con cui non era scattato il feeling necessario per andare avanti. La tronista ha lasciato solo due corteggiatori: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Nell'ultima registrazione Ida Platano, per festeggiare il compleanno di Mario, ha portato una torta in studio, come aveva fatto in precedenza per Pierpaolo.

Mario è uno dei due corteggiatori di Ida a Uomini e donne

Nel corso della registrazione è stata mandata in onda una clip di un'esterna di Pierpaolo e Ida, i due hanno avuto una discussione. In studio il corteggiatore, per farsi perdonare, le ha consegnato un mazzo di rose e lei ha accettato le sue scuse.

Nonostante le scuse accettate e le rose, Ida si è rifiutata di ballare con Pierpaolo che ha deciso di abbandonare lo studio. Siano ha lasciato lo studio per andarsene ed è rientrato solo dopo aver parlato con Gianni Sperti, che lo ha convinto a restare.

Daniele

Daniele, il nuovo tronista di Uomini e donne ha iniziato a conoscere le corteggiatrici che sono arrivate a Uomini e donne per lui. Il nuovo tronista ha già eliminato una corteggiatrice e nell'ultima registrazione ha fatto un'esterna con una ragazza che sta conoscendo.

La scelta di Brando

Nel frattempo si è concluso il Trono di Brando Ephrikian, nell'ultima registrazione il tronista ha rotto gli indugi è ha scelto di lasciare il programma con Raffaella, che ha vinto il 'ballottaggio' finale con Beatriz, l'altra corteggiatrice rimasta sul parterre di Uomini e donne.