Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Tina tornano a litigare, nuove dame per Mario

Nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne registrate in queste ore e che saranno trasmesse nelle prossime settimane. In attesa della scelta di Brando Ephrikian, ecco cosa è successo oggi negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi aggiornamenti sul suo profilo Instagram.

Anticipazioni di Uomini e Donne

Nonostante l'attesa, le puntate registrate oggi non riguardano Brando Ephrikian, il tronista che la scorsa settimana ha mandato all'aria il momento della scelta, lasciando Beatriz e Raffaella, vestite di tutto punto per il grande momento, sedute da sole al centro dello studio.

Uomini e donne: Gemma è tornata a litigare con Tina

Trono Over: Gemma

Il Trono Over ha visto il ritorno di Gemma, la dama sta uscendo con un nuovo cavaliere. Purtroppo la Galgani, come lei stessa ha dichiarato, non è molto presa dalla nuova frequentazione ma, nonostante tutto, vuole continuare a vederlo. Anche lui è dello stesso parere.

Tina, come ai vecchi tempi, si è scagliata contro Gemma accusandola di perdere tempo. Anche Gianni Sperti se l'è presa con la dama dicendo che è evidente che tra una settimana chiuderà la frequentazione con il nuovo cavaliere e questa è una cosa poco carina.

Angelo e Tiziana

Angelo sta continuando ad uscire con Tiziana e oggi si è presentato in studio con un regalo di compleanno per la dama. Le cose tra loro proseguono bene, nonostante Tina si dimostri ancora scettica sulla sincerità della donna.

Uomini e donne: Daniele è il nuovo tronista del programma: ecco chi è (Video)

Mario

Continuano ad arrivare donne per Mario Verona. Il cavaliere ha mandato a casa una ragazza ma continua a frequentare due dame conosciute nelle precedenti registrazioni, mentre nella puntata di oggi si è difeso dalle accuse di Monika, la dama lo incolpa di fare le stesse cose quando esce con lei e con Sara, l'altra dama con cui si frequenta.