Uomini e donne: Daniele è il nuovo tronista del programma: ecco chi è (Video)

Il dating show di Maria De Filippi, dopo la puntata del 6 marzo, ha ufficializzato il nuovo tronista di Uomini e donne: il suo nome è Daniele, ha 33 anni ed è napoletano. Anche il nuovo volto del programma viene dal mondo della moda. Ecco come si è presentato nel video pubblicato sull'account ufficiale del programma

Daniele: il nuovo tronista di Uomini e donne

Daniele si presentato al pubblico di Uomini e donne, ha 33 anni e lavora da circa dieci anni nel mondo della moda. Il nuovo tronista ha vissuto per molto tempo a New York, ma la sua infanzia l'ha passata a Napoli, in un quartiere molto difficile.

"Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada: ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate - dice Daniele - poi però ho scelto la strada più difficile, quella di andare via e lasciare Napoli".

Il nuovo tronista ama gli animali, ha un cane di nome Diego "come Maradona, il più grande". La sua famiglia è sempre stata in affitto per questo il suo primo obiettivo è stato comprare una casa per suo padre e sua madre e, grazie al lavoro di modello, ci è riuscito.

"I miei genitori hanno sempre fatto tanti sacrifici e nel loro piccolo non mi hanno fatto mai mancare niente. Devo tanto a loro, devo tutto a loro. Quando sono andato via da Napoli ho veramente fatto dei sacrifici assurdi. Sono partito con pochi soldi in tasca ma con tanta forza, tanta voglia di fare"

Onestà e franchezza

Daniele esprime il desiderio di essere compreso oltre le apparenze superficiali. Descrive se stesso come una persona profonda, dolce e sensibile, nonostante la sua apparente durezza e irascibilità. Ritiene di essere onesto nel comunicare le sue opinioni, anche se possono essere scomode per gli altri. "Se una ragazza non mi piace lo capisce perchè sbatto in faccia la verità".

Inoltre, Daniele critica l'uso eccessivo dei social media, sottolineando l'importanza di condividere cose significative anziché concentrarsi solo sull'apparenza e sulle immagini su piattaforme come Instagram.

I tronisti di questa edizione

Daniele è il quinto tronista di questa edizione dopo Brando Ephrikian, Cristian Forti, Manuela Carrero e Ida Platano. Per il momento l'unico ad aver trovato l'amore è stato Cristian Forti che ha lasciato il programma con Valentina Pesaresi.