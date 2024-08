Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano torna sul trono? Armando litiga con Mario Cusitore

Il dating show di Maria De Filippi sta per tornare. Negli studi Elios di Mediaset a Roma è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda a settembre con la presentazione dei tre nuovi tronisti. Un quarto trono è rimasto vuoto, e secondo le anticipazioni condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, sarà probabilmente occupato di nuovo da Ida Platano.

I protagonisti del Trono Over tornano in studio

Sul parterre del programma in onda su Canale 5 sono tornati volti noti come Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che nella scorsa stagione ha fatto solo alcune apparizioni. In studio era presente anche Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, che si è subito trovato al centro di una vivace discussione. Cristina Tenuta ha raccontato che durante l'estate ha contattato Mario attraverso l'intermediazione di Ernesto Russo.

I due si sono telefonati numerose volte, e secondo Cristina, Mario le avrebbe confessato di non provare più nulla per Ida Platano. Tra loro ci sono stati scambi di foto e messaggi, ma quando hanno deciso di incontrarsi, lo speaker di Radio Kiss Kiss si è tirato indietro, dicendo di non sentirsi pronto per una nuova relazione perché ancora legato all'ex tronista, con cui si sarebbe voluto confrontare oggi. Ida era assente per problemi di salute.

Roberta è arrivata in studio con Alessandro

Durante la discussione è intervenuto anche Armando, accusando Mario di aver sfruttato Ida per ottenere visibilità. Dopo un ballo al centro dello studio, Cusitore ha lasciato il programma, e non è sicuro se tornerà per chiarirsi con Ida o se questa è stata la sua ultima apparizione al dating show.

Sul parterre sono tornati anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la coppia che ha lasciato il programma nella scorsa stagione. Tra loro le cose sembrano andare bene, e di recente lui ha conosciuto anche il figlio della dama. Al momento, stanno valutando l'idea di costruire una famiglia insieme.

Gemma Galgani è stata subito protagonista della puntata. Durante l'estate, avrebbe frequentato Pietro, di cui però non si è ancora parlato. La dama ha incontrato due nuovi corteggiatori venuti per conoscerla, e dopo aver ascoltato le loro presentazioni, ha deciso di tenere solo Valerio, un uomo di 60 anni. Tra i volti conosciuti presenti in studio c'erano Barbara De Santi, Mario Verona, Aurora Tropea, Diego Tavani, Jessica Pittari e Marcello Messina.

Grande Fratello: Francesca Sorrentino di Temptation Island 2023 è la nuova tronista

Infine, sono stati presentati i tre nuovi tronisti: Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino, nota per la sua partecipazione a Temptation Island 2023 con l'ex fidanzato Manuel Maura, e Alessio, un 31enne di Santa Marinella, attivo nel mondo della ristorazione e l'unico volto nuovo di questa triade.