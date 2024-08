Uomini e Donne: Michele Longobardi è il nuovo tronista del dating show

L'ex corteggiatore di Manuela Carriero nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi siederà sul trono, come annunciato sui canali social del programma.

Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne, è un volto già conosciuto dal pubblico del programma di Maria De Filippi, il giovane stabiese aveva infatti ricoperto per qualche settimana il ruolo di corteggiatore di Manuela Carriero nella scorsa stagione. La tronista aveva abbandonato il programma dopo l'uscita di Michele e di Carlo Marini, quest'ultimo noto per il suo ruolo di tentatore a Temptation Island.

Il nuovo tronista di Uomini e donne

Nel video di presentazione condiviso sui canali social del programma, Michele si racconta: ha 28 anni, proviene da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ed è impiegato nella pubblica amministrazione presso il comune di Capri. I suoi genitori si sono separati quando lui aveva solo sette anni, ma nonostante il dolore del divorzio, ha avuto un'infanzia serena grazie al supporto dei suoi amici.

Lo scorso anno, Michele si era descritto come una persona estroverso e simpatico. Pur considerandosi un bel ragazzo, ha sempre puntato su estro e charme per conquistare una donna. Tuttavia, aveva anche ammesso che il suo tallone d'Achille è la tendenza ad aprirsi troppo presto e a mostrare senza filtri il suo carattere, che lui stesso definisce estroso e, a volte, un po' strano. Questa peculiarità, però, "non sempre viene apprezzata da tutte le **ragazze", aveva affermato.

Michele in una puntata di Uomini e donne

Michele aveva condiviso anche le sue esperienze più difficili, rivelando di aver sofferto di ansia a 19 anni. Questo lo aveva portato a un periodo molto complicato della sua vita, durante il quale era arrivato a pesare fino a 110 chilogrammi. Nonostante le difficoltà, il tronista preferisce non descrivere quei momenti in modo eccessivamente tragico, sebbene ammetta che i suoi 19 anni sono stati il momento peggiore della sua vita.