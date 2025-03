Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco e Francesca verso un riavvicinamento? Orlando torna in studio

Le ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi sono state caratterizzate da ritorni e nuove conoscenze sia nella versione Classica che in quella Over.

Durante la nuova registrazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5, Gianmarco Steri ha riportato Francesca in studio. Nel Trono Classico Orlando, corteggiatore di Gemma, è tornato sul parterre. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Trono Classico: il confronto tra Gianmarco e Francesca

Nella scorsa puntata, il tronista ha cercato di raggiungere la corteggiatrice dopo un'accesa discussione, ma Francesca Polizzi si è rifiutata di parlarci e si è allontanata. Tuttavia, il giorno successivo, prima della sua partenza, Gianmarco Steri si è presentato all'aeroporto per un ultimo confronto. Il tronista ha tentato di chiarire la situazione e di convincerla a tornare a corteggiarlo. Lei, pur lasciandolo sulle spine, ha ammesso che avrebbe riflettuto sulla situazione. L'esterna si è conclusa con un abbraccio, lasciando aperti spiragli per un possibile riavvicinamento.

Francesca è poi tornata in studio, confessando di essersi sentita trascurata e di avere bisogno di più dimostrazioni da parte di Gianmarco. Il tronista, dal canto suo, si è detto dispiaciuto per come si erano lasciati, ma alla fine i due hanno chiarito. Non è ancora chiaro se abbiano già realizzato nuove esterne, ma la loro situazione verrà approfondita nella prossima puntata.

Orlando è stato cacciato nuovamente dallo studio

Intanto, in studio sono scese nuove corteggiatrici per Gianmarco. Cristina e Nadia erano presenti, ma non hanno avuto un confronto diretto con lui: Maria De Filippi le ha fatte accomodare sugli spalti per osservare le immagini dell'esterna con Francesca. Questo non esclude che possano esserci state esterne anche con loro, ma per avere certezze dovremo attendere ulteriori aggiornamenti.

Trono Over: ritorni e nuove conoscenze

La registrazione di questa parte del programma è stata dominata dalle dinamiche tra dame e cavalieri: