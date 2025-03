Anticipazioni Uomini e Donne: la produzione caccia il corteggiatore di Gemma, Gianmarco Steri bacia Cristina

Dalla fine della frequentazione tra Gemma e Orlando per il trono over, al bacio tra Gianmarco e Cristina per il trono classico: ecco tutto quello che succederà nei prossimi episodi di Uomini e Donne

È iniziata una nuova settimana per Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nelle prossime puntate vedremo Gemma Galgani sola dopo la cacciata di Orlando, mentre Sabrina Zago dimenticherà Giuseppe. Per quanto invece riguarda il trono classico, dopo vari ripensamenti, Gianmarco Steri bacerà Cristina Ferrara e in studio si catenerà il dibattito.

Ecco cosa succederà.

Trono over: Orlando già fidanzato fuori dal programma?

Uomini e donne: un'immagine del programma

Tina Cipollari lo aveva sempre detto, e ora inizierà ad accorgersene anche Gemma: l'interesse di Orlando non sembra così reale come lui dice. Nonostante lui sostenga il contrario, la mancanza di contatto fisico inizierà a far insospettire anche Gemma.

Inoltre in studio, Tina Cipollari attaccherà fortemente il cavaliere, sostenendo che, fuori dal programma, sarebbe fidanzato da vent'anni e che si trova a Uomini e Donne solo per visibilità.

A questo punto, Gemma Galgani preferirà chiudere immediatamente, mentre la produzione del programma inviterà Orlando a lasciare la trasmissione.

Sabrina esce con Sebastiano e blocca Giuseppe, lui la accusa: "Vuoi farmi ingelosire"

Passiamo ora a Sabrina Zago che, resasi conto di non avere prospettive con Giuseppe, ha deciso di bloccarlo ovunque. La Zago inoltre, inizierà ad uscire con Sebastiano, che ha già partecipato a Uomini e Donne nel 2018.

Durante il racconto del loro incontro però, Giuseppe interverrà e commenterà in maniera molto dura, in quanto secondo lui Sabrina uscirebbe con Sebastiano solo per farlo ingelosire.

Il triangolo Damiano, Gloria e Morena

Morena

Ancora per il trono over poi, Gloria lascerà il centro dello studio in polemica con Damiano.

Il cavaliere infatti, si dimostrerà molto risentito perché Morena non risponde ai suoi messaggi; nonostante ciò, ammetterà di essere comunque molto attratto dalla donna e chiederà un confronto. A questo punto Gloria, stizzita, lascerà il centro dello studio e chiederà a Damiano di ragionare bene sul futuro della loro conoscenza.

Trono classico: Gianmarco bacia Cristina

Gianmarco Steri

Infine il trono classico, in cui vedremo Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di nuovo in esterna e la bacerà. Il tronista Gianmarco Steri, infatti, porta in esterna nuovamente Cristina Ferrara: la ragazza, come già sostiene da tempo, sarebbe quella che lo attrae maggiormente a livello fisico.

Vedendo il bacio, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi si diranno molto deluse dal comportamento di Steri. Cristina invece, ovviamente, sarà felice di come sta procedendo tra lei e Gianmarco.