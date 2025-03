Uomini e Donne, anticipazioni: nuovo bacio per Gianmarco Steri, eliminazioni, segnalazioni e liti furiose

Durante la nuova registrazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5, Gianmarco Steri ha rincorso Francesca dietro le quinte, mentre Tina Cipollari ha riportato una segnalazione sul corteggiatore di Gemma Galgani. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Trono Over: segnalazioni shock e scontri accesissimi

Un colpo di scena ha sconvolto il parterre maschile: Tina Cipollari ha portato in studio una segnalazione pesante su Orlando, il quale sarebbe fidanzato da 20 anni con una donna fuori dallo studio. Messo alle strette il corteggiatore di Gemma Galgani ha cercato di giustificarsi, sostenendo di voler frequentare un'altra dama, ma è stato immediatamente invitato a lasciare il programma.

Intanto, la competizione tra Giuseppe e Gianni Sperti è salita di livello con una sfida di ballo su cubi, alimentata dalla convinzione di Giuseppe di essere nettamente superiore all'opinionista. Il siparietto ha strappato risate ma anche qualche stoccata pungente da parte di Gianni. Tra i protagonisti della registrazione c'è stata anche Sabrina Zago, che ha iniziato a frequentare un cavaliere già visto a Uomini e Donne nel 2018.

Giuseppe continua a sfidare Gianni Sperti

Tuttavia, ogni volta che lei prendeva la parola, Giuseppe si intrometteva, generando un clima teso. Tina e Gianni hanno duramente attaccato Giuseppe e la dama con cui si sta frequentando, portando a uno scontro epico tra la donna e l'opinionista. La dama ha lanciato una frecciatina velenosa alla Cipollari, accusandola di essere gelosa di lei e di voler uscire con Giuseppe. Da qui, la lite è degenerata, con le due che si sono dette di tutto.

Nel frattempo, Alessio ha iniziato a frequentare una nuova dama, ma in studio è stato messo sotto accusa perché fino al giorno prima usciva con un'altra donna. Il confronto ha acceso gli animi e ha messo in discussione la sua sincerità.

Al centro dello studio si sono trovati Damiano, Gloria e Morena, protagonisti di un intreccio sentimentale complicato. Morena ha smesso di rispondere a chiamate e messaggi di Damiano, il cavaliere si è mostrato visibilmente irritato. Lui ha ammesso di provare ancora attrazione per lei e, su richiesta di Maria, ha confermato che avrebbe ballato volentieri con Morena.

A quel punto, Gloria ha deciso di prendere in mano la situazione, si è alzata dal centro studio e ha detto a Damiano: "Chiarisciti pure le idee, se vuoi continuare con me dovrai dimostrarmelo e corteggiarmi." Una presa di posizione netta, che ha lasciato tutti interdetti.

Trono Classico: triangoli amorosi e baci che scatenano il caos

Maria ha fatto accomodare Gianmarco al centro dello studio e ha mostrato la sua esterna con Nadia. Il tronista si è recato in camerino dalla corteggiatrice, ma il confronto tra i due ha preso subito una piega negativa: lei lo ha accusato di essere ingenuo nel lasciarsi andare così tanto con Cristina e ha dichiarato di voler chiudere con lui. Sentendosi attaccato, Gianmarco ha abbandonato l'esterna, mentre Nadia, rimasta sola, è scoppiata in lacrime.

Successivamente, è stata mostrata l'esterna con Cristina, che ha avuto tutt'altro esito. I due si sono avvicinati molto e tra loro è scattato un bacio appassionato, suggellando un incontro dal forte trasporto fisico. In studio, la reazione di Francesca non si è fatta attendere: dopo aver visto le immagini, ha lasciato lo studio in silenzio. Gianmarco l'ha seguita immediatamente, senza dire una parola. Da quel momento, non ha più ballato con nessuna ed è rimasto fuori per il resto della registrazione.

A quel punto, Maria ha chiesto a Cristina e a Nadia se volessero restare o abbandonare il programma. Entrambe hanno deciso di andare via, ma Gianni è intervenuto fermando Nadia. L'opinionista ha voluto capire il motivo per cui continuava a insultare Gianmarco anche dopo che lui aveva lasciato lo studio per rincorrere Francesca. Nadia ha spiegato di essere furiosa perché, nella registrazione precedente, il tronista era andato ad abbracciare Francesca, lasciandola ancora più delusa.