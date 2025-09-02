Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Magda si contendono Mario, nuove esterne per Flavio e Cristiana

Le registrazioni di Uomini e Donne continuano negli studi della Fascino, in vista del debutto della nuova stagione su Canale 5 dal 22 settembre. Tra protagonisti storici e nuovi volti del Trono Classico, gli studi si animano di esterne, confronti e colpi di scena. Dalle tensioni tra Gemma Galgani e Mario, alle conoscenze di Flavio e Cristiana, la puntata di oggi promette dinamiche appassionanti e sorprese inattese per i fan del dating show.

Trono Over: Mario esce con due dame e le fa litigare

Il primo segmento della registrazione, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, è stato dedicato a Gemma Galgani. La dama, ieri sera, è uscita a cena con Mario e si è mostrata come sempre molto entusiasta e propensa alla conoscenza, quasi "innamorata". Tuttavia, in studio scopre che Mario ha avuto un incontro anche con un'altra dama, Magda: prima della cena con Gemma, infatti, i due hanno fatto un aperitivo insieme.

Ne è nata una lite al centro studio tra Gemma e Magda, con scambi di accuse reciproche. Alla fine, Mario ha scelto di ballare con Magda. Successivamente, si è parlato di altre conoscenze. Agnese De Pasquale è uscita con Roberto, mentre Gloria Nicoletti ha trascorso del tempo con Francesco: entrambe le frequentazioni sembrano proseguire positivamente.

Sebastiano Mignosa

Aggiornamenti sulle conoscenze

Tiziana, invece, ha avuto un'uscita con Rocco. La dama, già nota per aver partecipato alla scorsa edizione e per aver conosciuto Sebastiano Mignosa, è stata accusata da Antonio di essere falsa, con Sebastiano che si è unito alla critica. Infine, Arcangelo, che in passato aveva frequentato Gemma, è uscito con la dama Tatiana.

Trono Classico: entrano in gioco nuovi corteggiatori e nuove corteggiatrici

Continuano le esterne dei tronisti. Cristiana Anania ha portato fuori il corteggiatore, Manuel, mentre non si sono registrate esterne con Jakub, per il quale aveva avuto parole di apprezzamento nella precedente registrazione. Il terzo trono rimane ancora vuoto e potrebbe essere assegnato a uno dei personaggi che abbiamo conosciuto a Temptation island, alcuni giorni fa si è fatto il nome di Sarah Esposito.

Flavio Ubirti, invece, ha avuto un'esterna con la corteggiatrice Denise. Durante la puntata, un'altra ragazza ha attaccato il tronista definendolo un "moscio". Lui ha replicato duramente: "Se pensi questo di me, puoi anche andartene ora". La corteggiatrice, inizialmente, ha detto che se ne sarebbe andata, ma poi, ovviamente, ci ha ripensato.