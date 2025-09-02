Uomini e Donne anticipazioni: Gemma parla di sentimenti ma lui bacia un'altra, Cinzia smascherata

Negli studi della Fascino proseguono le riprese della nuova edizione di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi debutterà il 22 settembre, ma nel frattempo si è già arrivati alla terza registrazione delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni è possibile scoprire cosa è successo in studio.

Trono Over: tra baci, dichiarazioni e accuse di falsità

La puntata si apre con la protagonista indiscussa, Gemma Galgani, che ha deciso di uscire in esterna con Antonio, salvo poi eliminarlo. Successivamente, ha conosciuto Mario, una new entry con cui ha trovato subito intesa tanto da parlare già di sentimenti. Ma lui ha deciso di frequentare anche un'altra dama con cui si è anche baciato. Nel frattempo, Pasquale resta ancora in gioco, mantenendo vivo il suo interesse per Gemma.

Guido confessa di essere ancora innamorato

Spazio poi a Gloria Nicoletti, che ha incontrato il nuovo cavaliere Francesco. Tra loro è scattato solo un bacio a stampo, ma l'uomo ha voluto conoscere anche Agnese De Pasquale, che però è apparsa indecisa sul da farsi. Colpo di scena con Guido Ricci, che ha dichiarato di essere ancora innamorato di Gloria pur avendo chiesto il numero di Agnese, che però lo ha rifiutato.

La tronista Cristiana Anania

Non sono mancati momenti di passione per Alessio Pili Stella, che in esterna con Francesca si è lasciato andare a un bacio. Francesca, però, ha accettato di uscire anche con Federico Mastrostefano, mentre lo stesso Federico ha avuto un'esterna con Rosanna Siino, senza però riuscire a superare l'imbarazzo per un bacio. Le tensioni si sono accese quando Alessio e Rosanna hanno avuto un battibecco legato a Giuseppe Molonia. Maria De Filippi è dovuta intervenire per fermarli, sottolineando che non fosse opportuno continuare a parlarne in assenza del diretto interessato.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Cinzia

Gli animi si sono scaldati con il vero colpo di scena arrivato a fine registrazione grazie all'ingresso in studio di un cavaliere della scorsa stagione: Sebastiano Mignosa. L'uomo ha accusato Cinzia Paolini di aver avuto con lui un incontro segreto durante l'estate, culminato in momenti di intimità, pur avendo lei negato tutto alla redazione. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati duramente contro la dama, definendola falsa e poco trasparente. La puntata si è conclusa con Cinzia che ha ballato con Rocco, il cavaliere con cui sta uscendo.

Trono Classico: Flavio vicino a Martina, Cristiana colpita da Jakub

Per quanto riguarda il Trono Classico, al centro della scena ci sono stati il tronista e la tronista, che continuano a conoscere i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici. Cristiana ha deciso di portare in esterna Jakub Bakkour, che inizialmente le sembrava "il classico bello che non balla", ma l'incontro ha ribaltato le sue impressioni: tra i due è nato un bel feeling e lei ha ammesso di voler approfondire la conoscenza con l'ex tentatore di Temptation Island 2024.

Il tronista Flavio Ubirti

Flavio, invece, ha voluto rivedere Martina, già conosciuta nella scorsa puntata. L'esterna in piscina - legata alla passione sportiva della corteggiatrice - ha rafforzato la sintonia tra i due: il tronista ha confessato di essere molto interessato a lei e sembra indirizzato verso questa conoscenza. Infine, in studio era presente anche un terzo trono vuoto: nella prossima registrazione dovrebbe essere presentato il nuovo tronista, pronto ad arricchire ulteriormente le dinamiche del programma.