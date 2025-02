Uomini e Donne: perché Francesca ha lasciato il trono, Gemma esce con Salvo. Anticipazioni 17-21 febbraio

Una settimana piena di colpi di scena, quella di Uomini e Donne. Nelle prossime puntate - dal 17 al 21 febbraio- in onda su Canale 5, vedremo Francesca Sorrentino attaccare Gianmarco Meo e lasciare il trono, mentre Gemma uscirà con Salvo. Vediamo più nel dettaglio cosa è successo.

La decisione di Francesca Sorrentino

Gianmarco Meo

Vi avevamo già raccontato che Francesca Sorrentino aveva fatto la sua scelta e che, a sorpresa, era uscita dal programma insieme a Gianluca Costantino. Ecco allora cosa sta per andare in onda nelle prossime puntate.

Francesca Sorrentino tornerà ad attaccare Gianmarco Meo, convinta che il corteggiatore sia preoccupato di seguire i consigli del web più che l'istinto. A questo punto, la tronista dirà che Gianmarco fa parte di una agenzia, ma di averlo mai fatto svelato. Insomma: sarebbe a Uomini e Donne non per trovare l'amore, ma solo per farsi conoscere. Gianmarco cercherà di gustificarsi: deve rimanere nell'agenzia perché la mora da pagare sarebbe troppo alta, ma è sempre stato sincero con lei. Ma la Sorrentino non vuole saperne: decide di abbandonare il programma senza fare una scelta.

A questo punto, viene raggunta in camerino da Gianluca Costantino; Francesca tornerà sui propri passi e deciderà di uscire con lui dal programma. Insomma: la tronista lascerà il dating show con una scelta di ripiego. Davanti a questa decisione, Tina ammetterà di non aver nessuna fiducia in questa nuova coppia: a suo parere infatti, sembra nata in maniera forzata.

Gemma esce con Salvo

Gemma Galgani

Nel frattempo, in arrivo novità per Gemma Galgani. La donna uscirà con Salvo, ma con scarsi risultati: tra i due non scoccherà la scintilla e il cavaliere non solo deciderà di non uscire più con lei, ma di lasciare definitivamente il programma. Salvo infatti, aveva scelto di partecipare solo per aver la possibilità di corteggiare Gemma.