Uomini e Donne, sorpresa alle registrazioni: Francesca Sorrentino fa la sua scelta

A Uomini e Donne non mancano mai le sorprese. E lo dimostra quello che è successo nel corso della registrazione del 4 febbraio in cui una delle troniste, Francesca Sorrentino, ha fatto già la sua scelta in merito al corteggiatore. Infatti, come ha raccontato Lorenzo Pugnaloni, Francesca ha deciso di lasciare lo studio insieme a Gianluca Costantino. La scelta, però, non è stata facile e, da parte della corteggiatrice, è stata molto sofferta.

La grande sorpresa di Uomini e Donne: Francesca ha fatto la sua scelta

Dalle anticipazioni sappiamo che la puntata, com'era già previsto, ha visto l'arrivo di Francesca e dei suoi corteggiatori, ovvero Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Durante le prima battute, nessuno avrebbe mai immaginato che la tronista avrebbe fatto la sua scelta. Dietro le ragioni c'è un fatto insolito.

Come spiega Pugnaloni, Francesca Sorrentino avrebbe scelto Gianluca anche a causa di un inganno da parte di Gianmarco. Tra i due sarebbe scattata una lite a causa di un'accusa, da parte di Francesca, in merito a un'agenzia che avrebbe seguito Gianmarco durante la trasmissione.

Un'accusa inizialmente smentita ma, successivamente, si è rivelata essere vera. "Praticamente lui ha negato e alla fine ha detto la verità dicendo di farne parte e che non ha potuto disdire il contratto, per via di una penale alta", ha scritto Pugnaloni sui social. Una penale onerosa, del valore di 10.000 euro.

Fatto ciò, Francesca aveva deciso di abbandonare il trono e lo studio. Qui entra in scena Gianluca.

Tra i due c'è stata una conversazione. Al termine, sia Francesca che Gianluca sono rientrati in studio. La tronista ha chiesto a Gianmarco Meo di uscire e lo ha salutato definitivamente. A quel punto Francesca e Gianluca hanno avuto modo di parlare, e i due hanno chiarito molte cose. Da quello che rivelano poi le registrazioni, il corteggiatore si è avvicinato con la sedia per dire alla tronista di avere intenzione di continuare al di fuori del programma la loro conoscenza.