Uomini e Donne, Francesca lascia con Gianluca. Ma l'ex Marcello: "Non era la Francesca che conosco io"

La tronista ha preso una decisione inaspettata, lasciando il trono in compagnia di Gianluca Costantino. Ma per qualcuno, Gianluca sarebbe più interessato alla tv che a Francesca Sorrentino...

Colpo di scena a Uomini e Donne: come ricorderete, durante l'ultima registrazione del programma di Canale 5 infatti, Francesca Sorrentino ha abbandonato il trono ed è uscita insieme a Gianluca Costantino. Ora arrivano i primi commenti, perché secondo qualcuno Gianluca non sarebbe affatto sincero. Ma vediamo cosa è successo.

Gianmarco Meo

La scelta di Francesca Sorrentino e i dubbi dell'ex Manuel

Dopo aver avuto molti dubbi su Gianmarco Meo, la tronista Francesca Sorrentino ha preso una decisione che ha lasciato di stucco molti, rinunciando al trono e uscendo dal dating show insieme al corteggiatore Gianluca Costantino. Tra i dubbiosi, sia l'ex corteggiatore Francesco De Martino che l'ex fidanzato della ragazza, Manuel Maura, convinto che Gianluca sia interessato alla tv più che a Francesca. A Fanpage infatti, ha dichiarato che "Non era la Francesca che conosco io. Francesca è tutt'altro, è solare, divertente, non ti fa annoiare mai, ti fa divertire. Secondo me ha scelto Gianluca perché si è fatta prendere dal momento, non erano d'accordo. Non la ritengo una scelta sentita".

Gabriela Chieffo in difesa di Francesca

A difendere la scelta di Francesca Sorrentino è arrivata Gabriela Chieffo, ex concorrente di Temptation Island. Contattata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, ha rifiutato la tesi secondo cui ci sarebbe un accordo tra la coppia: "Sicuramente, leggere tutte queste critiche non fa piacere. Però, la conosco e so che è in grado di affrontarle. Credo che viversi al di fuori sia molto meglio, penso che siano consapevoli entrambi di essersi conosciuti poco all'interno del programma. Sta di fatto che, se son rose, fioriranno. Lei e Gianluca non si conoscevano assolutamente, vi assicuro che la scelta è avvenuta in modo spontaneo e naturale".

Gianmarco Steri

Uomini e Donne, le anticipazioni

Vediamo ora cosa asta succedendo nel dating show di Canale 5. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni della nuova registrazione, Gianmarco Steri ha eliminato ben cinque corteggiatrici e rivelato di essere interessato a Cristina. La tronista Chiara invece, dopo un'esterna con Giovanni, ha eliminato quattro corteggiatori.