Uomini e Donne anticipazioni: Elisabetta lascia il programma, Sebastiano la segue

Colpi di scena nel Trono Over: Elisabetta si prende una pausa dal programma e Sebastiano decide di seguirla. Anche Sabrina lascia lo studio, mentre Marina esplode in lacrime dopo gli attacchi di Tina e Gianni.

Oggi, martedì 24 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La puntata è stata caratterizzata dall'uscita di scena di un cavaliere e due dame. Nel Trono Classico, Ciro ha baciato Martina. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Trono Over: addii e pause per i protagonisti

La puntata si apre con Elisabetta che decide di lasciare il programma. La dama ci tiene a precisare però che non è un addio definitivo, il motivo? vuole prendersi una pausa perché "la testa è da un'altra parte" e non ha intenzione di prendere in giro le persone che potrebbe frequentare.

Di conseguenza anche Sebastiano - che aveva tolto l'esclusiva a Elisabetta alcune puntate fa - lascia lo studio, dichiarando che non avrebbe senso continuare. Ma i colpi di scena non sono finiti: poco dopo, abbandona il parterre del dating show anche Sabrina.

Sebastiano Mignosa

Scene di tensione: Marina esplode in studio

Momento di grande tensione per Marina, che esce dallo studio urlando dopo essere stata attaccata duramente dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La situazione accende ulteriormente il clima del Trono Over.

Trono Classico: Sara fa pace con Alessio

Nel Trono Classico, Sara va nel camerino di Alessio per riprenderlo e chiarire la situazione. I due fanno pace, ma in studio nasce una piccola discussione con Matteo, che sostiene che Sara non si comporta allo stesso modo con lui. Per il corteggiatore Sara ha verso Alessio un trasporto diverso.

Ciro e Martina: baci e dichiarazioni in esterna

Ciro Solimeno porta Martina in esterna, i due si concentrano soprattutto sul carattere di lei, cercando di approfondire la loro conoscenza. Tra sguardi complici e momenti di intesa, Martina gli chiede cosa ne pensa davvero, e Ciro risponde in modo diretto e spontaneo, spiegando che a volte non serve riflettere troppo: in certe situazioni, secondo lui, è meglio agire. Poco dopo, scatta il bacio tra i due.

Elisa corteggiatrice di Ciro Solimeno

In studio prende la parola Ale, che racconta di non riuscire ad aprirsi con Ciro nello stesso modo in cui ci è riuscita Martina. Secondo lei, il tronista è stato più spontaneo e profondo con Martina, anche perché durante l'esterna Solimeno ha parlato della sua famiglia, mostrando un lato personale e intimo che con lei non è ancora emerso.

Infine interviene Elisa. Ciro sorride, e lei, incuriosita, gli chiede il motivo. Lui risponde in modo semplice e sincero, spiegando che gli piace ciò che Elisa sta dicendo e il modo in cui lo esprime. Nonostante il bacio in esterna con Martina, alla fine Ciro sorprende tutti scegliendo di ballare proprio con Elisa, una decisione che non passa inosservata e che alimenta nuove dinamiche e qualche malumore in studio.