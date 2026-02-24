Uomini e Donne anticipazioni: Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono, Tina li attacca

Registrazione infuocata: Mario e Cinzia interrompono la frequentazione ma lo scontro con Tina non si placa. Nel Trono Classico Sara e Ciro inseguono corteggiatori in fuga tra baci, litigi e abbandoni.

Nuova registrazione negli studi di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nuovo capitolo della saga che vede al centro dello studio del Trono Over Mario Lenti e Cinzia Paolini. Nel Trono Classico nuovi baci per i due tronisti, ma sia Sara che Ciro devono continuare a rincorrere i corteggiatori e le corteggiatrici che abbandonano lo studio. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Trono Over: Mario e Cinzia nella bufera, scattano accuse pesanti

La puntata si apre con Mario Lenti e Cinzia Paolini, ancora al centro delle polemiche. I due nelle precedenti puntate sono stati accusati dagli opinionisti di essersi visti lontano dalle telecamere e di aver stretto un accordo segreto per restare nel programma. Durante il confronto in studio, Mario e Cinzia decidono di interrompere la frequentazione Tuttavia, Tina continua ad attaccarli duramente e chiede alla redazione un provvedimento drastico: l'allontanamento definitivo dal dating show.

Colpo di scena su Sebastiano: Elisabetta lo smaschera

Il secondo blocco è dedicato a Sebastiano Mignosa. Dopo aver tolto l'esclusiva a Elisabetta nelle scorse puntate, il cavaliere torna al centro dello studio per conoscere due nuove dame. Ma arriva il momento clou: Elisabetta Gigante interviene e lo smaschera, raccontando che lui l'avrebbe ricontattata fuori dal programma chiedendole di uscire insieme. Una rivelazione che riaccende lo scontro in studio.

Cinzia Paolini

Trono Classico: nuovi baci e corteggiatori in fuga

Nel Trono Classico non mancano emozioni e tensioni: Protagonista è Sara Gaudenzi, che porta in esterna Matteo Stratoti a Milano: tra i due scatta un nuovo bacio. La reazione in studio è immediata: Alessio Rubeca, ferito, decide di lasciare lo studio. Sara, però, annuncia che andrà a riprenderlo.

Ciro e Martina, rapporto al limite: lite ma lei resta

Situazione complicata anche per Ciro Solimeno. Il tronista prova a recuperare Martina, inizialmente furiosa e pronta ad abbandonare il programma. In studio scoppia una nuova discussione: Ciro critica il lato impulsivo della corteggiatrice. Nonostante tutto, Martina decide di restare, lasciando aperto uno spiraglio per il loro percorso.