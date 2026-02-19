Uomini e Donne: Gemma cambia idea, Sebastiano toglie l’esclusiva a Elisabetta

Colpi di scena a Uomini e donne nella puntata del 18 febbraio: Gemma chiude con due cavalieri. Intanto Sebastiano spiazza Elisabetta togliendo l'esclusiva mentre lei era pronta a raggiungerlo in Sicilia.

Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la quarta della settimana, interamente dedicata al Trono Over. Nel programma, condotto da Maria De Filippi, sono stati protagonisti Gemma, che ha dato il benservito a due cavalieri, e Sebastiano, che è riuscito a farsi scaricare da Elisabetta, mentre non sono mancati, come sempre, gli interventi pungenti degli opinionisti.

Il Trono Over di Uomini e donne del 19 febbraio

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre ancora una volta con la sua protagonista più iconica, Gemma Galgani. Nei giorni precedenti, la dama aveva deciso di uscire a cena con Vittorio, accantonando momentaneamente Ciro, entrambi erano scesi nel parterre per conquistarla. Ma arriva il colpo di scena: oggi Gemma cambia di nuovo idea. Non vuole continuare con nessuno dei due. Vittorio resta così nel parterre Over e sembra già interessato a un'altra dama, mentre per Gemma è già tempo di voltare pagina..

Sebastiano toglie l'esclusiva a Elisabetta

Si torna poi a parlare di Sebastiano Mignosa ed Elisabetta, che qualche puntata fa avevano deciso di concedersi l'esclusiva. Ma a Uomini e Donne tutto può cambiare rapidamente: Sebastiano annuncia infatti di voler togliere l'esclusiva proprio mentre Elisabetta stava preparando la valigia per raggiungerlo in Sicilia.

Edoardo Nestori

La dama resta spiazzata e delusa, ma non trova la forza di congedare definitivamente il cavaliere, che intanto resta comodamente al centro studio.Per lui scendono addirittura due nuove dame e Sebastiano decide di tenerle entrambe. Tra queste c'è anche Carla, volto già visto a inizio stagione nel parterre.

Paolo sempre più in difficoltà

Continua il 'purgatorio' di Edoardo che, dopo aver chiesto il numero di telefono a Lucia Marino, continua a essere punzecchiato da Paola. Per quest'ultima scende un cavaliere francese: lei decide di farlo restare e, per conoscerlo meglio, gli concede anche un ballo sotto gli occhi di un Paolo visibilmente sofferente.

Il commento di Gianni Sperti su Sebastiano

Il focus torna su Elisabetta, che con le lacrime agli occhi si rende conto della differenza tra la dolcezza con cui Vittorio si è rivolto a Elena e l'atteggiamento di Sebastiano nei suoi confronti. E pensare che per lui era pronta a prendere un aereo e volare in Sicilia. Alla fine, forse proprio grazie a quanto accaduto in studio, Elisabetta decide di chiudere la frequentazione con Sebastiano. A sottolineare la situazione interviene anche Gianni Sperti, che commenta senza mezzi termini: "C'è riuscito, era questo il suo obiettivo. Adesso è libero, può restare in trasmissione e conoscere altre donne."