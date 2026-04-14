Uomini e Donne: Marina dice addio a Marcello, Diego Tavani rientra ed esce con due dame

Oggi, martedì 14 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con in studio gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel corso del pomeriggio spazio al Trono Over con Diego Tavani in versione latin lover e Marina che litiga un po' con tutti. Nel Trono Classico, Ciro Solimeno è uscito con le due corteggiatrici ma in studio sono continuate le discussioni.

Il ritorno di Diego Tavani nel parterre

Dopo Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante, ritorno in studio anche per il cavaliere Diego Tavani, che dopo un periodo di assenza è di nuovo tra i protagonisti del parterre maschile. Diego si è già messo in gioco uscendo con diverse dame, tra cui Paola e Rosanna Siino. Diego avrebbe inoltre mostrato interesse anche per un'altra dama, Maria, attualmente però impegnata con un altro cavaliere. I feedback ricevuti dalle sue frequentatrici sono stati positivi, anche se il percorso resta ancora in evoluzione.

Marina al centro delle polemiche in studio

L'appuntamento con Marina è ormai diventato un punto fermo del dating show, così come i suoi frequenti litigi con Tina Cipollari e altri protagonisti del parterre. La dama sta uscendo con Giancarlo e, secondo gli opinionisti, starebbe mantenendo un atteggiamento poco chiaro nei confronti del cavaliere, apparendo indecisa ma comunque intenzionata a proseguire la conoscenza.

Diego Tavani

Situazione diversa invece con Marcello, per il quale Marina si è commossa. La reazione emotiva della dama ha però scatenato alcune risate nel parterre, provocando la sua rabbia. La "colpevole" sarebbe stata Sabrina, tanto che Marina ha sbottato: "Ma chi è che sta ridendo per questa cosa?".

Tra le due è nata una discussione accesa e, per una volta, anche gli opinionisti sembravano schierati dalla parte di Marina, affermando che la situazione fosse poco rispettosa. L'ironia di Tina non è sfuggita alla conduttrice Maria De Filippi, che ha fatto notare come Rosanna Siino stesse ridendo proprio per una battuta dell'opinionista. Nonostante le polemiche e il forte confronto in studio, Marina ha comunque deciso di non portare avanti la conoscenza con Marcello, spiegando di non sentirsi pronta ad affrontare le difficoltà legate al suo percorso sentimentale.

Ciro Solimeno tra esterne e confronti

Spazio anche al trono di Ciro Solimeno, oggi con l'outfit da golfista, protagonista di esterne con le corteggiatrici Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Durante la puntata non sono mancati i confronti: Ciro ha discusso con entrambe e, parlando con Elisa, ha ridimensionato l'esterna con Martina. Una situazione che ha lasciato perplessa la Calabrò, sempre meno convinta del percorso del tronista.