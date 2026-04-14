Uomini e Donne anticipazioni, corteggiatrice si dichiara a Ciro: tensione in studio

Oggi, martedì 14 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano momenti di forte tensione nel Trono Classico, con sviluppi inaspettati che hanno coinvolto in particolare il percorso di una delle corteggiatrici di Ciro Solimeno. Ecco cosa è successo secondo quanto riportato da Lollo Magazine.

Elisa confessa i suoi sentimenti a Ciro

La conoscenza tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi ha portato a uno sviluppo interessante: durante un'esterna molto intensa e romantica, i due si sono lasciati andare a un bacio, ma soprattutto Elisa ha fatto una dichiarazione sorprendente: la corteggiatrice ha ammesso di essersi innamorata del tronista. Una confessione forte che ha inevitabilmente cambiato gli equilibri all'interno del trono.

Martina pronta a lasciare il programma

La reazione di Martina Calibrò non si è fatta attendere. Dopo aver scoperto quanto accaduto tra Ciro ed Elisa, la corteggiatrice avrebbe manifestato la volontà di abbandonare il programma. Un momento delicato che ha messo in discussione l'intero percorso del tronista.

Il confronto tra Ciro e Martina e il ritorno in studio

Successivamente, però, Ciro ha deciso di raggiungere Martina per chiarire la situazione. Tra i due è andata in scena un'esterna molto accesa, segnale evidente che i giochi non sono ancora fatti e la dichiarazione di Elisa non ha messo fuori gioco Martina. Molti temevano che oggi Martina non si presentasse in studio, ma alla fine la giovane ha deciso di tornare. Il suo rientro ha dato vita a un lungo confronto, che l'ha vista protagonista assoluta.

Elisa si fa da parte: clima teso in studio

Nel corso della puntata, Elisa è apparsa visibilmente in difficoltà e meno coinvolta rispetto a Martina. La corteggiatrice ha scelto di farsi da parte, rinunciando anche al momento del ballo e andando a sedersi. Poco dopo, anche Martina l'ha raggiunta. Una situazione che ha evidenziato un clima sempre più teso e incerto nel percorso di Ciro.

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