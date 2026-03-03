Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia

Colpo di scena nella registrazione del 3 marzo: Atlanta e Lanfranco scelgono di uscire mano nella mano, mentre Tina attacca duramente Cinzia e Sara Gaudenzi litiga con Matteo in camerino.

Oggi, martedì 3 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nel corso della puntata una coppia del Trono Over ha lasciato lo studio, per il Trono Classico era presente solo Sara Gaudenzi. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Trono Over: Una coppia lascia lo studio durante la registrazione del 3 marzo

Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne le emozioni non sono mancate. A sorprendere il pubblico è stata soprattutto la decisione di Atlanta e Lanfranco di lasciare insieme il programma. Dopo settimane di frequentazione, confronti e momenti di approfondimento, i due hanno scelto di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Visibilmente emozionati, hanno salutato tutti in studio e sono usciti mano nella mano, tra applausi e sguardi commossi.

Spazio ancora al Trono Over, con Cinzia Paolini finita al centro delle polemiche. Con Mario Lenti ancora assente, Tina Cipollari ha attaccato duramente la dama mostrando un video circolato nei giorni scorsi sul web in cui Cinzia ballava in un locale davanti a una locandina del programma.

Lanfranco e Atlanta

Il filmato ha acceso il dibattito in studio, alimentando tensioni e critiche verso la Paolini. Ancora al centro studio anche Alessio Pili Stella e Debora: tra loro, però, nessun passo avanti. I due hanno soltanto discusso, senza riuscire a chiarire definitivamente le incomprensioni che li dividono.

Trono Classico: tensioni tra Sara Gaudenzi e i due corteggiatori

Per quanto riguarda il Trono Classico, Sara Gaudenzi ha portato in esterna Matteo Stratoti. La tronista ha raggiunto il corteggiatore in camerino dopo la registrazione precedente e tra i due è scoppiato un acceso litigio. In studio Sara, visibilmente stanca e arrabbiata, ha fatto un discorso generale rivolto a entrambi i suoi corteggiatori, confessando di sentirsi ormai al limite: qualunque gesto compia con uno dei due, per l'altro non va mai bene.

Infine, nessuno spazio oggi per il trono di Ciro Solimeno: nonostante fosse presente una corteggiatrice in studio, non si è parlato del suo percorso.