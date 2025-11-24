Uomini e Donne anticipazioni: Ciro porta Ale in esterna, Sabrina Zago bacia Massimiliano

La registrazione di oggi ha visto Barbara interrompere la frequentazione con Mario, Gemma conoscere Antonio e Ciro iniziare le sue prime esterne da tronista con Ale.

Oggi, 24 novembre, la prima registrazione della settimana di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena e nuove conoscenze. Barbara De Santi ha deciso di chiudere con Mario Lenti, mentre Gemma Galgani accoglie un nuovo corteggiatore, Antonio. Momenti di tensione hanno coinvolto altri protagonisti Over. Per il Trono Classico, Flavio e Martina si baciano e Ciro Solimeno inizia le sue prime esterne da tronista. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage

Trono Over: Fine della conoscenza tra Barbara e Mario, Gemma conosce Antonio

La registrazione si è aperta con Barbara De Santi e Mario Lenti. Dopo vari interventi in studio e una lunga riflessione, Barbara ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario, dichiarando di non sentirsi attratta fisicamente da lui, pur ammettendo di voler continuare a conoscerlo. La dama ha sottolineato che il loro rapporto rimarrà solo un'amicizia.

Al centro dello studio, Gemma Galgani è stata colta di sorpresa: ha scoperto che Giusy era la donna con cui Roberto S. era uscito. Giusy ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere, che subito ha chiesto a Gemma di uscire la stessa sera. Sentendosi un ripiego, Gemma ha rifiutato, ma ha deciso di accogliere un nuovo corteggiatore, Antonio, 63 anni.

Gemma Galgani conosce Antonio

Le altre storie degli Over

Momenti di tensione hanno coinvolto Gianmaria, Jone e Federica G. La dama ha scoperto che Gianmaria era uscito con Jone, ma non si erano baciati. Jone era scesa sul parterre per conoscere Alessio Pilli Stella, che ha definito la situazione una "pagliacciata" e ha deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con loro, anche se poi ha ballato con Federica.

Sabrina Zago e Massimiliano hanno vissuto un'esterna romantica con baci appassionati, ma l'arrivo di un nuovo cavaliere per Sabrina ha creato qualche imbarazzo. Anche Mario ha conosciuto una nuova dama, che ha deciso di tenere. Lucia continua la conoscenza con Mauro e accoglie un nuovo cavaliere.

Federico Mastrostefano è uscito con Marta, ma nella stessa sera ha incontrato anche Lucia, cosa che ha spiazzato Marta. Emanuela, invece, non è entrata in sintonia con Federico R.Dopo due settimane, Tiziana decide di chiudere con Marcello, delusa dalla sua frequentazione con Marina, che invece continua ad uscire con lui.

Martina ha baciato Flavio

Trono classico: Nicola si dichiara ma Flavio bacia Martina. Prime esterne per Ciro

Sul trono classico, Nicole tra le lacrime dichiara i suoi sentimenti per Flavio Ubirti, che ammette di averla "sentita". Tuttavia, Flavio esce anche con Martina. L'esterna si conclude con un bacio e dichiarazioni d'affetto sullo sfondo della Fontana di Trevi. Nicole, delusa, spera che il tronista scelga presto senza approfittare dei suoi sentimenti.

Ciro, alle prime uscite da tronista, porta in esterna Ale su un campo di atletica. I due si erano già incrociati in palestra, dove Ale aveva notato che lui la osservava. Tra scherzi e battute nasce un buon feeling, e Ale confessa di essere rimasta colpita esteticamente e un po' imbarazzata. In studio, Ciro commenta positivamente l'uscita, mentre Ale ammette di aver provato una forte complicità.