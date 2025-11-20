Uomini e Donne, Guido non vuole lasciare lo Studio e Alessio fa la 'spia'

Dal siparietto comico di Tina allo scontro tra Alessio e Arcangelo, passando per la decisione di Gloria e il comportamento controverso di Guido: la puntata di oggi non ha deluso le aspettative.

La puntata di oggi, giovedì 20 novembre di Uomini e Donne, è stata ricca di colpi di scena, tra nuove conoscenze, decisioni improvvise e momenti esilaranti. Gemma ha incontrato un nuovo cavaliere, Gloria ha messo fine a una frequentazione e Guido è finito nuovamente al centro delle polemiche per la misteriosa sorpresa promessa a Federica. Non sono mancati scontri accesi, interventi degli opinionisti e l'arrivo di nuove dame in studio.

Gemma Galgani: nuovo cavaliere, vecchie abitudini

Dopo il duro scontro con Mario e Cinzia nella puntata precedente, la dama piemontese ha accettato di conoscere Luigi. Tuttavia, come spesso accade, Gemma Galgani non sembra particolarmente interessata agli uomini della sua stessa fascia d'età. Nonostante questo, Tina non ha perso l'occasione di punzecchiare Gemma, suggerendo al nuovo cavaliere Luigi di giocarsi subito le sue carte raccontandole chiaramente la sua situazione economica, così da vedere la reazione della dama.

Tina Cipollari show e fine di una frequentazione

Il momento più divertente della puntata ha avuto come protagonista, ancora una volta l'opinionista: durante un siparietto comico, un insetto è finito sotto il suo vestito, pizzicandola. La puntura ha provocato una reazione esilarante di Tina Cipollari, che ha lasciato lo studio per qualche istante, lamentandosi per il dolore.

Federica Clazzer

Spazio poi a Gloria Nicoletti, che ha parlato dei cavalieri che sta frequentando. Con Stefano le cose sembrano procedere bene: la dama lo ha definito una scelta giusta e la conoscenza appare serena. Diversa, invece, la situazione con Lorenzo. Secondo Gloria, lui sarebbe entrato in competizione con Stefano, rovinando così l'atmosfera e i progressi fatti. Questa rivalità ha portato la dama a prendere una decisione netta: chiudere la conoscenza con Lorenzo.

Alessio critica tutto ma non si muove da quello studio

Il segmento successivo è dedicato a Guido e Federica. Il cavaliere ha fatto un passo importante presentando Federica alla sua famiglia, ma nonostante ciò non sembra ancora pronto a lasciare il programma. Guido promette che lo farà, ma solo dopo aver organizzato una sorpresa per la dama. In studio, tuttavia, gli opinionisti - in particolare Tina e Gianni - insistono affinché la coppia lasci finalmente il percorso televisivo.

La discussione coinvolge più persone, tra cui Alessio Pilli Stella, spesso al centro dei dibattiti pur non essendo molto attivo nel parterre. Alessio, che forse aspira a ricoprire il ruolo un tempo occupato da Armando, rivela di avere dubbi sulla "fantomatica sorpresa" di Guido, basandosi anche sul fatto che il suo camerino è vicino a quello del cavaliere.

A quel punto interviene Arcangelo, che accusa Alessio di essere una sorta di "spia": "Tu eri quello che a scuola si alzava e faceva la spia alla suora!", lo rimprovera ironicamente. Il finale di puntata è dedicato proprio ad Alessio: per conoscerlo scendono due nuove dame, Jessica e Ione, pronte a proporsi al cavaliere e a smuovere ulteriormente le dinamiche del parterre.