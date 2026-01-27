Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno bacia Alessia, Gemma Galgani resta in studio

La registrazione di Uomini e Donne del 27 gennaio ha visto protagonisti sia i volti del Trono Over sia quelli del Trono Classico. A differenza di altre puntate, questa registrazione è stata particolarmente breve, durando circa due ore, e le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine.

Trono Over: Alessio e Rosanna, un gesto romantico

Si parte dal Trono Over, con Alessio Pili Stella che torna al centro dello studio accompagnato da Rosanna Siino. Alessio decide di dedicare a Rosanna una lettera in cui manifesta la volontà di riprendere la conoscenza e approfondire il loro rapporto, nonostante gli screzi avuti nella registrazione della scorsa settimana.

In segno di affetto e simbolo della tradizione romantica, Rosanna gli consegna un lucchetto da appendere a Ponte Milvio a Roma, il celebre ponte degli innamorati diventato un simbolo grazie ai romanzi di Federico Moccia, suggellando con un gesto simbolico il suo amore per il procuratore calcistico.

Successivamente, l'attenzione si sposta su Gemma Galgani, che decide di restare nel programma nonostante le delusioni delle puntate precedenti. La dama si apre in un lungo monologo, spiegando ancora una volta i motivi della sua delusione, ma trova nuova verve quando arriva per lei un nuovo cavaliere e decide di rimettersi in gioco. Assenti in questa registrazione Mario Lenti e Arcangelo, mentre tra i protagonisti del parterre spiccano diversi volti nuovi, pronti a inserirsi nel gioco delle conoscenze.

Trono Classico: Ciro e Alessia, il primo bacio

Per quanto riguarda il Trono Classico, protagonista è Ciro Solimeno, che regala ai fan un momento molto atteso: durante l'esterna con Alessia Messina, i due condividono il primo bacio, suggellando la loro frequentazione. Tuttavia, la situazione si complica quando Ciro si reca in camerino da Elisa, accusandola di non piacergli, generando un'immediata tensione tra i protagonisti e aprendo scenari intriganti per le prossime puntate. Di Sara Gaudenzi non si è parlato.