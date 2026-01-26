Uomini e Donne: Marco lascia Sara Gaudenzi, Jakub non si presenta e tensione alle stelle

Tra tensioni e momenti di confusione, Sara Gaudenzi affronta l'uscita di Marco, la mancata presenza di Jakub e deve confrontarsi con le reazioni dei corteggiatori rimasti.

Oggi, lunedì 26 gennaio, Uomini e Donne ha aperto il sipario su una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e qualche inevitabile scintilla tra i protagonisti. Tra corteggiamenti, litigi e nuove conoscenze, Edoardo, Sebastiano e Sara hanno messo a dura prova pazienza e cuore, regalando al pubblico uno spettacolo tra tensioni, sorrisi e momenti davvero... imprevedibili.

Trono Over: Edoardo e le dame in corsa

La puntata di oggi del dating show parte con il trono over: protagonista Edoardo, al centro dell'attenzione di diverse dame. Tra queste, Barbara De Santi osserva la scena con occhio critico... o forse solo perché il popcorn era già pronto! Paola, invece, non gradisce la decisione di Edoardo di approfondire la conoscenza con una nuova dama e lo fa capire chiaramente: la tensione in studio sale.

Sebastiano ed Elisabetta: notte, aperitivi e... balli imprevisti

Il focus si sposta poi sul cavaliere e la dama, protagonisti di un episodio che sa di soap. Sebastiano Mignosa racconta la sua recente "visita" nel paese di lei, con tanto di incontri intimi e momenti in famiglia. Elisabetta, però, rivendica il diritto al sonno solitario: il dramma della notte divide i due. Nel frattempo Sebastiano incontra Manuela, nuova dama, che sembra pronta a condividere anche il letto... in senso lato.

Elisabetta Gigante

Il confronto tra i due scalda gli animi: Elisabetta inizialmente sembra viverla con indifferenza, ma quando Sebastiano invita Manuela a un aperitivo e addirittura balla con lei, scatta il litigio. Elisabetta non le manda a dire: una settimana passata insieme, famiglia inclusa, e poi subito pronto ad aprirsi a un'altra conoscenza? Il pubblico in studio non trattiene commenti, e Maria De Filippi dà la sua approvazione alla dama.

Trono Classico: Sara Gaudenzi e i corteggiatori tra dubbi e discussioni

Si passa poi al trono classico con Sara Gaudenzi. La giornata si complica: Marco Veneselli, deluso, decide di lasciare il programma. Il corteggiatore non sente un reale interesse da parte della tronista e lo comunica senza filtri, facendo diventare lo studio un po' teatro e un po' tribunale. Sara replica chiamandolo "immaturo" e dichiarando che non si muoverà di un passo per farlo cambiare idea: chi l'ha detto che il cuore segue sempre la logica?

La puntata si chiude con un altro colpo di scena: Jakub non si presenta in studio. Sara Gaudenzi, confusa e determinata, decide di uscire per cercarlo, rinunciando a rivedere e commentare l'esterna con Simone Bonaccorsi. La reazione di Simone? Comprensiva...In sintesi: tra litigi, cuori infranti e balli improvvisati, la puntata di oggi ha confermato ancora una volta che Uomini e Donne è un mix perfetto di emozioni e momenti ironici che, volenti o nolenti, ci fanno sorridere.