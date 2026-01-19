Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani non molla Mario Lenti, Carlo lascia lo studio

Negli studi Elios, Uomini e donne, oggi 19 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni di Fanpage, siamo in grado di raccontarvi gli ultimi sviluppi dei protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico.

Trono Over

La puntata si apre con Gemma Galgani, convinta che Mario Lenti provi qualcosa per lei, ma che si trattenga per paura degli attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lui chiarisce ancora una volta di percepire Gemma solo come un'amica. Lei, però, non accetta la realtà e continua a immaginare un mondo parallelo in cui Mario sarebbe innamorato di lei ma non si dichiara a causa degli opinionisti.

Subito dopo, è il turno di Sabrina Zago, l'erede naturale di Gemma, che è andata a cena con Nicola. La serata è andata bene e la conoscenza prosegue. Naturalmente non poteva mancare l'ennesimo siparietto tra Sabrina e Carlo, che si frequentano da due mesi. Lui si era dichiarato pronto a uscire dal programma con Sabrina, ma lei lo aveva sempre frenato, sostenendo di non percepire sincerità. Oggi, convinto che la donna non proverà mai lo stesso sentimento, Carlo saluta tutti e lascia il programma.

Sabrina Zago

Durante la registrazione precedente, c'era stato un chiarimento tra Alessio Pili Stella e Rosanna, avvenuto in camerino. Alessio non crede all'interesse della dama e si lamenta per non aver ricevuto il suo numero di telefono, accusandola invece di aver pubblicato contenuti social riguardanti lui. Rosanna respinge le accuse e sostiene che i post siano una sua invenzione, ribadendo di provare interesse per Alessio da oltre un mese e mezzo. Anche oggi, però, i due non trovano un punto d'incontro e sembrano chiudere definitivamente la loro conoscenza.

Trono Classico

Sul Trono Classico, Sara Gaudenzio, dopo aver perso due corteggiatori, continua la conoscenza con Raien e Simone. Quest'ultimo propone di portare la tronista in Sicilia, avendo pensato a lei negli ultimi giorni. I loro pensieri sembrano allineati: anche Sara ha pensato a lui, forse anche perché è rimasta a corto di corteggiatori.

Raien percepisce un certo distacco da parte della tronista e non ha intenzione di elemosinare affetto da chi non è veramente interessata. Sara, però, insiste, dichiarando di voler approfondire la conoscenza, anche se a volte fatica a seguire i discorsi di Raien. Lui vuole capire se l'interesse di Sara sia reale: lei conferma e anche Raien decide di concedere un'ulteriore possibilità alla loro conoscenza.