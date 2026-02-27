Uomini e Donne: Edoardo chiede a Paola di uscire e scoppia il finimondo

Oggi, venerdì 27 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone da opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. L'appuntamento di oggi è stato frizzante, con scontri nel Trono Over, dove Paola ha rifiutato di lasciare lo studio con Edoardo, e con Ciro Solimeno nel Trono Classico, che ha eliminato una delle corteggiatrici.

Uomini e Donne del 27 febbraio: il confronto a tre di Sara Gaudenzi

La puntata di Uomini e Donne si apre con un confronto infuocato a tre tra Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori Matteo e Alessio, iniziato nella puntata di ieri. La tensione era già nell'aria: Matteo non ha digerito il fatto che la tronista l'abbia portato a conoscere sua madre subito dopo essersi baciata con Alessio il giorno prima.

Il corteggiatore, tra l'altro, incassa il favore del pubblico in studio, ma le sue scene di gelosia sembrano davvero eccessive. D'altra parte, nel trono di Sara, nulla sembra scorrere in maniera lineare... e noi lo sappiamo bene!

Paola del Trono Over

Trono Over: scintille e tensioni tra Edoardo e Paola

Il Trono Over, invece, regala momenti incandescenti. Edoardo chiede a Paola di uscire insieme dal programma, ma lei rifiuta categoricamente. E qui... apriti cielo! Tina e Gianni non hanno esitato a intervenire con tutta la loro schiettezza: "Vola basso, cornacchia. Di Edoardo non te ne frega niente, vuoi solo stare su quella sedia a fare le sfilate prima con uno e poi con l'altro. Lo stai attaccando con un'ira incredibile", sbotta la Cipollari. "Tu stai attaccando lui perché hai fatto una pessima figura", le fa eco Gianni Sperti.

Paola, dal canto suo, risponde decisa: se lascerà il programma, lo farà solo con un uomo che le ha fatto battere il cuore, e secondo lei Edoardo non è stato in grado di farlo. La discussione si infiamma ulteriormente, con Paola che viene attaccata anche da Gloria Nicoletti, convinta che lei voglia solo continuare a partecipare al programma senza mettersi in gioco.

Gloria Nicoletti

Trono Classico: Ciro Solimeno tra eliminazioni e nuovi inizi

La palla torna poi al Trono Classico, dove il tronista decide di eliminare Alessia Messina dopo un'esterna che non lo ha convinto: non sente alcun legame con lei. In un secondo appuntamento, questa volta con Martina, il tronista ascolta storie personali e dolorose: le malattie che hanno colpito i genitori di lei e come questi eventi abbiano influenzato la sua vita.

Il clima diventa più intimo e i due si scambiano un bacio. Ciro ammette di voler approfondire il rapporto. Anche Alessia Antonetti decide di restare, perché anche lei vuole continuare a conoscersi meglio con il tronista. Insomma, il cuore di Ciro è ancora in gioco, e noi non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà!