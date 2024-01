Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro cambia idea su Roberta, segnalazioni su Mario e torna Ernesto

Sono terminate le registrazioni di Uomini e donne, le nuove puntate saranno trasmesse su Canale 5 nella fascia pomeridiana che il dating show di Maria De Filippi occupa ormai da anni. Prossimamente vedremo il ritorno di Ernesto sul parterre del Trono over, mentre Aleandro Vicinanza torna ad interessarsi di Roberta di Padua.

Anticipazioni di Uomini e donne: Il trono classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne, come sempre divulgate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, rivelano che le registrazioni sono iniziate con il trono classico, al centro delle puntate ci sarà Ida Platano e le segnalazioni sul Mario, uno dei suoi corteggiatori.

Ida Platano e Mario

Dopo le segnalazioni delle chat tra Mario e Mariangela, alla redazione di Uomini e donne sono arrivate nuove segnalazioni su Mario Cusitore, lo speaker radiofonico sceso sul parterre per corteggiare Ida.

Uomini e donne: Confronto tra Cristina e Alessandro e le esterne di Brando con Raffaella e Beatriz

La notizia ha indispettito Ida e tra i due è nata una discussione al termine della quale Mario non ha ballato con la tronista, neanche per cercare un chiarimento.

Le esterne della tronista

In queste registrazioni sono state trasmesse le esterne di Ida con Sergio Berni e con Pierpaolo. È la prima volta che la tronista ha portato Pierpaolo fuori dallo studio.

Durante l'esterna con Sergio, i due hanno girato per Roma e il corteggiatore ne ha approfittato per comprare un regalo al figlio. Ida ha l'impressione che lei e Sergio si siano allontanati.

Brando

Per quanto riguarda Brando, Beatriz D'Orsi non si è presentata all'esterna che lui aveva organizzato per lei, comprensiva di una sorpresa con un regalo. Quando Beatriz è entrata in studio, Brando non si è seduto al centro come di consueto, ma è rimasto sul trono e i due hanno discusso.

Brando ha organizzato un'esterna per Raffaella Scuotto all'interno di una casetta di legno, culminata con un bacio. In studio, Raffaella in studio ha commentato che Beatriz ha fatto bene a non presentarsi così Brando capisce come si sente lei quando il tronista fa tutto per Beatriz.

Brando ha parlato di ultime uscite, facendo capire che ormai la scelta è vicina.

Trono Over

Nel Trono over da segnalare un nuovo ritorno di fiamma di Alessandro che ora si dice interessato solo a Roberta, ma la dama ha fatto un passo indietro.

Alessandro e Roberta

Nel contesto del Trono Over, nel centro dello studio si riapre il confronto tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo ha cercato di riconciliarsi con Roberta scrivendole un messaggio e telefonando a tarda notte per scusarsi del suo precedente comportamento.

Alessandro ha chiarito che Roberta gli piace e le ha offerto l'esclusiva, tuttavia Roberta ha affermato che il suo interesse nei confronti di Alessandro è diminuito. Per Alessandro erano arrivate due ragazze che volevano conoscerlo, ma lui non le ha fatte scendere perchè ora vuole solo Roberta.

Nonostante abbiano continuato a sentirsi durante tutta la settimana, Roberta non è del tutto convinta delle intenzioni di Alessandro e non crede completamente a quanto lui le ha detto. Roberta ha anche fatto sapere di essere interessata a un nuovo arrivato e di aver ballato con lui un paio di volte.

Orfeo e Barbara

Successivamente, è stato il turno di Orfeo e Barbara De Santi, ma l'uscita che hanno avuto è stata un completo disastro, portando Barbara a interrompere la conoscenza con Orfeo.

Sebbene due persone siano scese per Orfeo, quest'ultimo ha preferito non proseguire con loro. Successivamente, si è scatenata una discussione tra Orfeo, Gemma, Barbara e Debora, una dama scesa per Orfeo.