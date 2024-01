Uomini e donne: Confronto tra Cristina e Alessandro e le esterne di Brando con Raffaella e Beatriz

Scintille e nuove conoscenze nel Trono over di Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza al Centro delle Polemiche. Il cavaliere si è confrontato con Cristina e ha avuto una discussione con Ida Platano. Nel trono classico, Brando è uscito sia con Raffaella che con Beatriz.

Lite e assenze nel trono over di Uomini e donne

Il trono over è iniziato senza Armando Incarnato che non si è presentato a questo blocco di registrazioni dopo la lite con Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo è stato al centro di una nuova discussione con Cristina che lo ha accusato di non averla difesa quando Incarnato l'ha attaccata nelle precedenti puntate.

Alessandro e Cristina

Alessandro per difendersi dalle accuse di Cristina si è rivolto direttamente a Maria De Filippi rivelando che la Tenuta è la prima donna, dopo Ida, a fargli sentire le famose farfalle nello stomaco. Nonostante questo Alessandro ammette che nelle ultime uscite ha visto della pesantezza nel loro rapporto.

Mentre Tina, come sempre, ha dato ragione ad Alessandro, Gianni ha accusato il cavaliere di avere comportamenti diversi dalle cose che dice. L'opinionista accusa anche Cristina di essere incoerente perché dice di voler lasciare Alessandro ma poi va avanti con le conoscenze.

Contro Alessandro si è schierata anche Ida Platano, la sua ex fidanzata sostiene che Vicinanza in più di un'occasione ha screditato la loro relazione. Roberta Di Padua, invece, ha precisato che non è tornata in studio per Alessandro, che ha accusato di incoerenza.

Barbara De Santi e Massimo

Il secondo segmento del trono over è dedicato a Barbara De Santi che si era scambiata il numero di telefono con Massimo. Il cavaliere le ha anche mandato dei messaggi ma nel frattempo è andato a cena con Serena con cui ci sono stati anche dei baci.

Massimo, nonostante i messaggi mandati a Barbara, ha ammesso di non essere interessato alla dama ma che intende conoscere Serena.

Il trono classico: Le esterne di Brando

Nel trono classico Brando ha conosciuto la madre di Raffaella e ha ammesso di essere invidioso del bel rapporto che hanno le due donne, Il tronista è uscito anche con Beatriz che gli ha regalato due quadri dipinti da lei.

Una volta tornati in studio Raffaella ha voluto rimarcare che durante il programma Brando le dedica molto più tempo rispetto all'altra corteggiatrice.

Gianni ha accusato Raffaella di non essere credibile perché non ha reagito quando nella clip ha visto Brando baciare Beatriz. Raffaella ha replicato che i baci non le hanno dato fastidio, ma non ha gradito che Brando abbia dedicato a Beatriz una canzone d'amore.