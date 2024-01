Uomini e Donne: Ida riceve nuove segnalazioni sulle chat di Mario, Alessandro ancora preso da Ida

Nuovo appuntamento con Uomini e donne: nella puntata del 29 gennaio spazio al Trono classico con Ida che ha esposto i suoi dubbi su Mario. Nel Trono over il comportamento di Alessandro Vicinanza ha lasciato perplessa Maria De Filippi.

Uomini e donne: Trono classico

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Ida Platano, la tronista, alle prese con una situazione delicata. Ida aveva programmato un appuntamento esterno con Mario, uno dei suoi corteggiatori, ma è stata interrotta da alcune telefonate di Mariangela, una dama del programma interessata ad Alessio.

Mariangela aveva rivelato a Ida di essersi scambiata dei messaggi con Mario tramite Instagram, ora le ha mostrato il contenuto delle chat. Le conversazioni erano piuttosto intense e Mario si era confidato con Mariangela, condividendo dettagli del suo passato.

In studio, Ida ha espresso la sua delusione per le rivelazioni, mentre Mario ha difeso il suo comportamento, sostenendo che lui e Ida avevano già discusso della questione e che fosse ora di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da zero.

Uomini e donne: Raffaella lascia lo studio e Brando la insegue, Alessandro non si pronuncia su Ida

Tuttavia, la natura delle conversazioni ha turbato Ida, mentre Mario ha confessato di sentirsi sotto pressione a causa delle segnalazioni sui social che lo riguardano.

Ida si è sentita tradita e Mario ha accettato le sue responsabilità, anche se si è risentito del fatto che Ida abbia nuovamente dato credito a Mariangela. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno sostenuto Mario, facendo notare a Ida che era stata lei a decidere di non considerare fondamentali quelle chat, scritte prima che lei e Mario intensificassero la loro relazione.

Trono Classico: Barbara e Orfeo

Barbara e Orfeo, il cavaliere settantenne che l'ha invitata a uscire, si sono seduti al centro dello studio durante la parte dedicata al Trono over. Barbara ammette di aver trascorso una serata piacevole con Orfeo, ma confessa di non aver provato attrazione per lui, e anche Orfeo conferma di non aver avvertito alcuna attrazione fisica per Barbara. Nonostante ciò, entrambi sono interessati a continuare a conoscersi.

Durante la conversazione, la conduttrice rivolge a Tina Cipollari la domanda su cosa pensi del cavaliere, rivelando che l'opinionista ha espresso un giudizio positivo su di lui. "È un bell'uomo, Maria", ha commentato l'opinionista.

Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza ha iniziato a conoscere Manuela, lontano dal suo prototipo di donna, secondo le affermazioni di Ida Platano, ex di Alessandro. Roberta di Padua e Cristina Tenuta ritengono che la situazione sia solo una grande messa in scena, ipotesi rafforzata dalla decisione di Alessandro di interrompere la frequentazione con Manuela, nonostante abbiano passato bei momenti insieme.

Tina Cipollari difende Alessandro, mentre Maria De Filippi ha espresso le sue perplessità, sostenendo che il cavaliere non abbia ancora dimenticato Ida. Anche la tronista è convinta che Alessandro sia a Uomini e Donne per riconquistarla.

Alessandro Vicinanza ha ribadito che lui considera Ida un capitolo chiuso della sua vita e non è nel programma per riconquistarla e non ha intenzione di fare chiodo scaccia chiodo.