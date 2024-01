Uomini e donne: Nuove segnalazioni su Mario, Pierpaolo fa piangere Ida che lascia lo studio.

Nell'appuntamento di metà settimana di Uomini e Donne, la puntata è iniziata con nuove segnalazioni su Mario, lo speaker radiofonico che è sceso sul parterre del Trono Classico per corteggiare Ida Platano. Nel Trono Over si è rivista Gemma, rimasta nell'ombra in queste ultime settimane.

Trono Classico

La prima parte del Trono Classico è incentrata sulle segnalazioni arrivate in studio su Mario Cusitore. Dopo le chat con Mariangela, lo speaker di Radio Kiss Kiss si è messaggiato con un'altra ragazza. Anche in questo caso gli scambi si collocano temporalmente durante le prime due settimane della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Mario si difende dalle accuse e sottolinea che il suo comportamento è cambiato quando lui e Ida hanno cominciato a prendere sul serio la loro conoscenza. Il corteggiatore si dice anche pronto ad abbandonare lo studio se Ida glielo chiede. "Devo ancora difendermi da queste accuse", afferma seccato Mario.

Il comportamento del corteggiatore divide gli opinionisti. Gianni crede che le segnalazioni siano fatte solo per metterlo in cattiva luce, mentre Tina ha dei dubbi su Mario e invita Ida ad essere prudente.

Mario decide di fare un passo indietro: resterà nel programma ma aspetterà che sia Ida a fare un gesto verso di lui e non viceversa. Dopo questa discussione viene mostrata l'esterna registrata da Ida e Sergio. A questo punto Mario abbandona lo studio, ma Ida decide di non seguirlo.

Dopo la clip su Sergio, sul parterre scendono tre nuovi corteggiatori: Mirko, Pierpaolo e Raffaele. Il primo è stato amico di Mario, e dice che non è la prima volta che il corteggiatore si fa un tatuaggio dedicato a una ragazza.

Pierpaolo, presentandosi, rimprovera Ida. "Ti ho vista perdonare troppo, tanto da sembrare debole in certe occasioni", le dice. Le parole dell'aspirante corteggiatore toccano Ida che lascia lo studio in lacrime. Tina ha rimproverato Pierpaolo per la mancanza di tatto, per Gianni l'uomo ha toccato un nervo scoperto di Ida.

Trono Over

Gemma torna a prendere parte alla scena del Trono Over. La dama torinese trova poco concreto Orfeo Goldin e decide di interrompere la sua conoscenza. Il cavaliere, d'altro canto, considera la Galgani un'amica da cui avrebbe potuto imparare molto.

Gemma non è l'unica dama del parterre del dating show ad avercela con Orfeo. Contro il cavaliere si scaglia anche Barbara De Santi che conferma il punto di vista di Gemma su Goldin.

Orfeo, dimostrando di essere poco cavaliere, ammette che con Barbara non voleva fidanzarsi ma solo conoscerla. Come conseguenza Barbara decide di interrompere la sua conoscenza senza tanti rimpianti. "Sai quante ne trovo per uscire stasera?!", gli risponde Orfeo.