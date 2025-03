Uomini e Donne, anticipazioni dal 10 al 14 marzo: Gianmarco bacia Francesca ed elimina Liane

Colpo di scena nel trono di Uomini e Donne: Gianmarco Steri infatti, ritornerà sui suoi passi e ritroverà il feeling con Francesca Polizzi. Intanto, per quanto riguarda il trono over, Gemma sta frequentando Orlando.

Vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel corso della settimana dal 10 al 14 marzo.

Gianmarco e Francesca: cos'era successo

Iniziamo da Gianmarco Steri. Il tronista è da sempre attratto da Francesca Polizzi che, grazie alla sua spigliatezza e simpatia, trova molto diversa dallo stereotipo della classica tronista. Nelle scorse puntate però, abbiamo visto entrambi riflettere sulla loro relazione: Steri in particolare, aveva realizzato di vedere Francesca come un'amica. Si era invece avvicinato di più a Cristina, con cui sentiva di avere un feeling diverso, più passionale.

Anticipazioni: scatta il bacio tra Gianmarco e Francesca, Liane eliminata

Nelle nuove puntate, durante la loro esterna, vedremo un bacio passionale tra Gianmarco e Francesca. Sembra dunque che quella passione di cui parlava Steri, ci fosse: bisognava solo aspettare.

In studio le reazioni saranno tante. A partire da Cristina, che prenderà la parola per criticare aspramente Gianmarco per questo bacio; il tronista però approfitterà del suo intervento per affermare che non crede più a Cristina, che la trova costruita e falsa.

Anche Liane vorrà commentare il bacio, ma Steri la ferma: ha capito che con lei non potrà mai esserci niente, perciò preferisce eliminare Liane definitivamente.

Trono over: Gemma e Orlando, lui è sincero?

Passiamo ora al trono over. Gemma Galgani deciderà di uscire nuovamente con Orlando per conoscerlo meglio.

La loro esterna è molto tranquilla, al punto che Orlando non sembra provare attrazione per la donna. Cosa che gli faranno subito notare in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti, accusando Orlando di non essere realmente interessato a Gemma.

L'uomo risponde che invece, al contrario, è molto attratto da Gemma e vuole andare avanti; Gemma gli crede.

Tra Sabrina e Giuseppe intanto, arriva il momento dell'addio. Quando Giuseppe rifiuterà una frequentazione esclusiva, Sabrina preferirà arrendersi: inutile, secondo lei, proseguire con una conoscenza che è a senso unico.

Diego infine, verrà corteggiato da una dama distinta e altolocata.