Uomini e Donne, ex del Grande Fratello Vip lancia un appello: "Voglio corteggiare Tina Cipollari"

Un ex vippone vorrebbe partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Tina Cipollari e fa un appello a Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta.

Dichiarazioni intense quelle rilasciate da un ex del Grande Fratello Vip, interessato a corteggiare Tina Cipollari nel programma Uomini e Donne. Al settimanale Nuovo Tv c'è, infatti, tanto romanticismo nelle parole di un noto personaggio, impegnato in un vero e proprio appello a Maria De Filippi.

A voler partecipare a Uomini e Donne con le più nobili intenzioni è Giucas Casella. Il prestigiatore ed ex gieffino ha fatto delle dichiarazioni su Tina Cipollari, storica opinionista e al momento anche tronista del celebre dating show televisivo. Il suo obiettivo sarebbe quello di riconquistare Tina, ed è convinto di riuscire nella sua impresa.

Uomini e Donne, le dichiarazioni di Giucas Casella su Tina Cipollari

Giucas Casella vorrebbe partecipare a Uomini e Donne per tornare con Tina Cipollari. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il prestigiatore lancia un appello rivolgendosi a Maria De Filippi, la padrona di casa del programma: "Fammi venire in studio. Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per stare con me".

Giucas Casella prosegue così parlando del flirt che l'ha visto coinvolto 20 anni fa con Tina: "Credo che in amore sia molto più importante la passione del conto in banca. Se poi ci sono anche i soldi, meglio! Ma non sono certo fondamentali per creare un saldo rapporto di coppia, uno di quelli destinati a durare nel tempo. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall'acqua".

Tina Cipollari non ha mai confermato l'esistenza di una relazione con Giucas Casella, anzi ha parlato del prestigiatore come di un amico con cui ha trascorso una vacanza alle Maldive. Bisognerà scoprire nelle prossime settimane quale sarà l'esito dell'appello dell'illusionista. Riuscirà a prendere parte al programma e a corteggiare Tina? Vedremo quali pieghe prenderà la vicenda.