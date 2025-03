Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri sempre più vicino a Cristina, Tina e Cosimo vanno a Parigi

Inizia una settimana piena di novità per i protagonisti di Uomini e Donne. Nella prossime puntate del programma di Canale 5 infatti, i telespettatori assisteranno ad alcuni momenti fondamentali per le storie in corso.

Iniziando dal trono di Gianmarco Steri, il quale organizzerà un'esterna con Francesca e Cristina, per poi avere dei dubbi sulla relazione con Francesca. Sul trono over invece, Tina e Cosimo sono in partenza per Parigi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Il trono di Gianmarco: i dubbi su Francesca e il feeling con Cristina

Gianmarco Steri

Iniziamo con Gianmarco Steri: il tronista ha instaurato un bel rapporto con la corteggiatrice Francesca Polizzi, da cui è rimasto subito colpito.

Nel corso delle puntate, vedremo Gianmarco in un'esterna con Francesca e in una con Cristina: in entrambi i casi, ha portato le ragazze al mare.

Gianmarco sfiderà Francesca a mettersi in costume e lei, a sua volta, lo sfiderà a tuffarsi in acqua.

Nonostante l'esterna sembrasse procedere bene, una volta in studio Steri avrà dei dubbi sull'appuntamento: sembra che il rapporto con Francesca sia più un'amicizia che altro, come se non si riuscisse a instaurare una connessione di tipo sentimentale.

Inizialmente Francesca rimarrà male per questa esternazione ma, in un secondo momento, ragionando proprio insieme al tronista, arriverà alle sue stesse conclusioni.

Al contrario, con Cristina si sta creando proprio quel feeling che Gianmarco sta cercando. Vedremo dunque se Steri sceglierà di tenere Francesca nel parterre delle sue corteggiatrici o la loro conoscenza finirà. Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, già da martedì 4 marzo potrebbero scendere della nuove corteggiatrici per Gianmarco Steri.

Trono over: Tina e Cosimo insieme a Parigi

Tina Cipollari

Passiamo ora al trono over. Tina ha deciso di partire con Cosimo, che le ha proposto un week end a Parigi interamente pagato da lui.

vedremo quindi i due nella loro esterna a Parigi: i due si divertiranno molto, ma il loro non è ancora un rapporto di coppia. Del resto, Tina Cipollari ha confidato in studio di non essere attratta fisicamente, pur ammettendo che Cosimo sia una compagnia davvero piacevole e che, tra i suoi corteggiatori, sia l'unico capace di metterla sempre di buonumore.

A Parigi Tina si darà allo shopping sfrenato con la carte di credito del cavaliere, raccontando poi che Cosimo soddisfa ogni sua richiesta in fatto di acquisti.

Tina dunque sembra essersi trovata molto bene nella capitale francese: vedremo come evolverà questa conoscenza. Per ora, tutto sembra procedere bene.