Uomini e Donne: Gemma lascia lo studio in lacrime dopo lo scontro con Tinì

Durante la puntata di oggi, Gemma Galgani ha affrontato un duro confronto con Tinì, lasciando lo studio in lacrime e minacciando di abbandonare il programma. Non sono mancati altri momenti di tensione tra i protagonisti.

Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, tra lacrime, accuse e decisioni improvvise che hanno acceso lo studio. Nel Trono Over, Tinì Cansino ha continuato a criticare Gemma Galgani ha lasciato lo studio in lacrime. Nel Trono Classico, Sara Gaudenzi ha deciso di eliminare Raien.

Tinì contro Gemma: scontro aperto

Gemma Galgani è stata la vera protagonista della puntata di oggi di Uomini e Donne. Ancora una volta al centro dello studio, ancora una volta al centro delle polemiche (perché una puntata senza Gemma, diciamocelo, non sarebbe la stessa cosa). Tutto è partito dalle accuse di Tinì, che ieri aveva messo in dubbio la sincerità di Gemma.

Secondo l'opinionista, la dama starebbe insistendo sulla sua presunta passione per Mario Lenti nonostante lui abbia ribadito più e più volte di non provare un reale interesse. Insomma, per Tinì - e per tutti quelli che ragionano - la storia sarebbe a senso unico. E Mario, dal canto suo, non sembra esattamente l'eroe romantico pronto a scappare con la Galgani dallo studio.

Tinì Cansino

Lacrime, backstage e (forse) addii

Dopo il confronto in studio, Gemma ha lasciato il centro scena in lacrime. Dietro le quinte ha addirittura parlato di abbandonare il programma. Un'ipotesi che, diciamolo con affetto, nessuno sembra prendere davvero sul serio: quante volte lo abbiamo già sentito? A raggiungerla è stata Gloria Nicoletti, che ha difeso Gemma sottolineando quanto lei creda profondamente nell'amore e quanto, proprio per questo, dovrebbe essere compresa.

Le critiche a gemma Galgani

Dallo studio, Elisabetta ha evidenziato come la discussione sia nata anche dal fatto che Gemma continui a criticare Mauro, nonostante lui stia frequentando Tiziana e tra i due sembri esserci un interesse reciproco. In altre parole: se Mauro va avanti, perché Gemma resta ferma... ma pronta a commentare?

Poco dopo Gemma è tornata sul parterre e ha continuato a litigare con l'opinionista. Durante la discussione è spuntato anche il tema di un percorso di psicanalisi intrapreso da Gemma. Tinì, ormai vera e propria voce del web, ha espresso più di un dubbio sui risultati ottenuti. Un commento che ha acceso ulteriormente gli animi, "sta continuando a recitare e c'è chi ci casca, ma non sono io", ha chiosato l'opinionista.

Barbara De Santis

Nuove conoscenze e due di picche

La puntata è poi proseguita con la conoscenza tra Marta e Dario, che sembra procedere in modo positivo. Finalmente una nota distesa, senza tempeste emotive all'orizzonte. Barbara De Santi, invece, si è proposta a un cavaliere presente in studio... ricevendo però un sonoro due di picche.

Il Trono Classico: eliminazione a sorpresa

Spazio poi al trono di Sara Gaudenzi. La tronista ha raggiunto in camerino Raien, lamentandosi del modo in cui lui la guarda: uno sguardo troppo languido, che secondo lei rivelerebbe solo attrazione fisica e non un vero coinvolgimento sentimentale. Per questo motivo ha deciso di eliminarlo.

In studio, molti hanno criticato la scelta, sostenendo che la tronista avrebbe dovuto prendere questa decisione prima, senza illudere il corteggiatore. Sara, tra le lacrime (che non mancano mai quando è messa alle strette), ha spiegato di sentirsi molto provata dal percorso con Marco e Jakub, che hanno preferito lasciare il programma piuttosto che continuare a confrontarsi con lei.