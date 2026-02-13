Uomini e Donne anticipazioni: Sara Gaudenzi dice no a Gabriele e Paola lo lascia

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi venerdì 13 febbraio è stata un concentrato di delusioni, dubbi e drammi sentimentali... praticamente un venerdì qualsiasi nello studio di Maria De Filippi. Nel Trono Over, la conduttrice ha chiarito per chi Gabriele avesse chiamato la redazione, mentre nel Trono Classico, Ciro ha discusso con tutte le corteggiatrici che si chiamano Alessia.

Trono Over: Gloria e Paolo, temperatura sotto zero

La puntata si apre con Gloria Nicoletti che racconta la sua uscita con Paolo. Location elegante: circolo del golf (così, per far capire subito il mood). La serata sembra andare bene e i due programmano perfino un cinema insieme... peccato che lui, all'ultimo momento, annulli tutto per "stanchezza".

Gloria non la prende benissimo: interpreta il gesto come scarso interesse e fa notare che, pur vivendo entrambi a Roma, vedersi sembra più complicato che organizzare un summit internazionale. Inoltre, l'invito a casa di amici di lui viene giudicato "prematuro". Verdetto finale di Gloria? Conoscenza tiepida tendente al freddo. Traduzione ironica: più che una storia nascente, sembra uno yogurt dimenticato fuori dal frigo.

Gabriele

Edoardo, Paola e Gabriele: il triangolo che non ti aspetti

Si passa poi a una dinamica piuttosto intricata tra Edoardo, Paola e Gabriele. Durante la discussione interviene Maria De Filippi, perplessa dal fatto che Gabriele non abbia chiamato Paola per diversi giorni (già qui il romanticismo è in ferie). Colpo di scena: emerge che Gabriele ha contattato la redazione per la tronista Sara Gaudenzi. Situazione poco chiara? Decisamente sì.

Per chiarire ogni dubbio, Maria fa entrare i due tronisti e chiede direttamente a Sara se sia interessata a conoscere Gabriele. Risposta secca: "No, grazie". Sipario. Gabriele nel frattempo perde anche Paola, che decide di interrompere la frequentazione. Mentre Edoardo continua a sperare che Paola lo perdoni per aver chiesto il numero di telefono a Lucia Marino.

Trono Classico: Ciro tra lacrime e litigi

Spazio poi al trono classico con Ciro Solimeno. In una clip lo vediamo raggiungere Elisa nei camerini: tra i due c'è una discussione intensa che commuove la corteggiatrice. Con Alessia Messina, invece, scatta il bacio. Ma la pace dura poco: in studio esplode un litigio, con Ciro che esprime perplessità sul comportamento della ragazza, giudicandola troppo insicura.

E come se non bastasse, arriva anche una discussione con l'altra corteggiatrice, Alessia Antonetti. Insomma, Ciro sembra aver scelto la modalità confronto acceso con tutte le Alessia.