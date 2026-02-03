Uomini e Donne anticipazioni: Alessio chiude con Deborah e Rosanna e litiga con Gianni

Tra discussioni e baci, la registrazione di oggi 3 febbraio di Uomini e Donne regala emozioni forti: lite tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti inclusa.

Oggi, martedì 3 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta la seconda registrazione settimanale del celebre dating show di Maria De Filippi. Tantissime emozioni sia per il Trono Classico sia per il Trono Over: Sara ha baciato un corteggiatore, mentre Gianni Sperti ha attaccato Alessio Pili Stella. Le anticipazioni sono state condivise da Lollo Magazine.

Trono Over: cosa è successo nella registrazione del 3 febbraio

Si parte da Alessio Pili Stella, che decide di chiudere sia con Deborah sia con Rosanna Siino, nonostante entrambe avessero voluto darsi un'altra chance. Successivamente, Deborah esce anche con Gabriele, ma il cavaliere al centro studio conferma la volontà di chiudere. Tra Alessio e Gianni Sperti scoppia una lite: l'opinionista accusa il procuratore calcistico di essere andato a letto con entrambe le dame per poi scaricarle con la scusa dell'indecisione.

Il secondo segmento del parterre Over è dedicato a Sebastiano Mignosa. Il cavaliere è uscito con la nuova dama arrivata nelle puntate precedenti: i due si sono scambiati un bacio, ma Sebastiano ammette di non averlo apprezzato. Elisabetta, che aveva preparato le valigie per raggiungerlo a Catania, dopo quanto emerso decide di chiudere e probabilmente di disfare il bagaglio. Questa volta non si è parlato delle pene d'amore di Gemma Galgani.

Sebastiano Mignosa

Trono Classico: chi sono i nuovi corteggiatori di Sara

Come promesso nella registrazione di ieri, Ciro Solimeno ha portato a termine la sua missione: si è ripreso sia Alessia Antonetti sia Alessia Messina, ed entrambe hanno deciso di tornare in studio. Al momento, Ciro ha quindi ben quattro corteggiatrici (le due Alessia, Martina ed Elisa).

La parte finale del Trono Classico è dedicata a Sara Gaudenzi, che sta ricostruendo la sua corte con due nuovi ragazzi. Oggi ha portato in esterna Alessio Rubeca, che ieri non era in studio. Tra i due c'è stato il primo bacio. Dopo il commento alla clip, Sara ha deciso di ballare con Mattia, con cui era andata in esterna ieri.