Uomini e Donne anticipazioni: Sara ha un nuovo corteggiatore, Gemma elimina Ciro

Negli studi Elios, oggi 2 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. La registrazione di oggi è stata ricca di emozioni e colpi di scena: sul trono, Ciro Solimeno ha avuto modo di chiarire con alcune corteggiatrici e Sara Gaudenzi, è andata in esterna con un nuovo corteggiatore. Nel Trono Classico Elisabetta ha deciso di pretendere l'esclusiva da Sebastiano. Le anticipazioni sono state condivise da Lollo Magazine.

Elisabetta, Sabrina e Gemma: le dame protagoniste del Trono Over

Partendo dal Trono Over, la puntata si apre con Sebastiano Mignosa: il cavaliere accetta di far scendere nuove dame arrivate per lui: La decisione scuote profondamente Elisabetta che reagisce con veemenza, la dama sembra ormai convinta: o Sebastiano le darà l'esclusiva o la loro frequentazione non andrà avanti.

Sabrina Zago, invece, chiude con Nicola, ma il cavaliere ha pronto il piano B, infatti continua a uscire anche con una dama di nome Atlanta, ed è forse questo il motivo della decisione di Sabrina. Infine, Gemma Galgani elimina definitivamente Ciro, il cavaliere che nelle registrazioni precedenti era sceso per conoscerla.

Sabrina Zago

Trono Classico: Sara e Ciro

Il Trono Classico parte subito con Ciro Solimeno. Nell'ultima registrazione, dopo il bacio con Elisa durante un'esterna le altre corteggiatrici avevano abbandonato lo studio. Oggi viene mostrato un filmato in cui Ciro va a parlare con ciascuna di loro in camerino. In studio, però, tornano Elisa e Martina, mentre Alessia Messina e Alessia Antonetti restano ancora sull'Aventino. Ciro comunque non vuole mollare e ha dichiarato che le riporterà entrambe in studio.

Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, la tronista è stata costretta a ricominciare da zero dopo essere stata piantata in asso dai precedenti corteggiatori. Oggi la tronista ha fatto un'esterna con uno dei suoi nuovi corteggiatori Alessio Rubeca. Sara ha raccontato a Maria De Filippi di trovarsi molto bene con Mattia, nonostante la conoscenza sia appena iniziata. In studio mancava il secondo corteggiatore, amico del tronista Ciro.