Uomini e Donne, Gianmarco Meo confessa: “Non cerco qualcuno per paura”

L'ex corteggiatore di Francesca Sorrentina racconta il suo rapporto con la solitudine e spiega perché oggi non ha fretta di trovare una nuova compagna, scegliendo di aspettare legami davvero autentici.

Gianmarco Meo torna a far parlare di sé dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore di Francesca Sorrentina racconta il suo rapporto con la solitudine e spiega perché oggi non ha fretta di trovare una nuova compagna, preferendo aspettare un legame autentico.

Il giovane è stato tra i protagonisti del dating show nell'autunno del 2024. Il suo percorso, però, non si è concluso con il lieto fine: la tronista ha infatti deciso di lasciare il programma insieme a Gianluca Costantino. A distanza di tempo, Gianmarco Meo sembra aver scelto di concentrarsi su se stesso. L'ex corteggiatore ha infatti condiviso sui social una lunga riflessione sulla sua situazione sentimentale, spiegando anche perché oggi è ancora single.

Gianmarco Meo spiega perché oggi preferisce stare da solo

"Sto bene da solo. Sapete perché? Perché ho imparato a vivere le mie giornate senza dover riempire ogni silenzio, senza dover cercare qualcuno solo per paura di restare con me stesso", ha scritto Gianmarco Meo.

Gianmarco Meo a Uomini e donne

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha poi chiarito che stare da solo non significa necessariamente essere un solitario. Al contrario, per lui rappresenta una forma di libertà: "La libertà di poter scegliere chi far entrare nella mia vita, senza fretta, senza ansia, senza elemosinare attenzioni".

Una riflessione che sembra raccontare un nuovo modo di vivere i rapporti e l'amore, senza la necessità di accontentarsi o di cercare una relazione a tutti i costi. "Quando impari a stare bene con te stesso, non ti accontenti più", ha aggiunto.

Gianmarco ha poi parlato dell'importanza di circondarsi di persone capaci di arricchire davvero la propria vita e con cui costruire rapporti basati su valori come la fiducia, il rispetto e la comprensione.

"Forse siamo fatti per stare con pochi, ma quei pochi devono essere veri. E se non li trovi, non è un problema. Resta con te stesso", ha concluso l'ex corteggiatore. Una frase che sembra racchiudere il senso della sua riflessione: oggi Gianmarco Meo non sembra avere fretta di trovare una nuova compagna e preferisce aspettare una persona con cui costruire un legame autentico.