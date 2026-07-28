Gianni Sperti dopo il ricovero: "Notizia sui social, hanno invaso la mia privacy"

L'opinionista di Uomini e Donne ha confermato di aver affrontato un intervento programmato e ha rassicurato i suoi follower sulle sue condizioni, criticando la diffusione della notizia senza il suo consenso.

Gianni Sperti rompe il silenzio dopo le indiscrezioni sulla sua presenza in ospedale e racconta cosa è realmente accaduto. L'opinionista di Uomini e Donne ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, ma ha anche espresso il suo disappunto per la diffusione della notizia sui social senza il suo consenso.

La scorsa settimana, mentre su Canale 5 andava in onda Temptation Island, sul web ha iniziato a circolare un tam tam legato allo stato di salute di Gianni Sperti. Secondo alcune indiscrezioni, in quel momento non confermate né verificate, l'opinionista di Uomini e Donne si sarebbe trovato ricoverato in un ospedale in provincia di Bari.

Il rumor sarebbe nato dopo che un follower di Alessandro Rosica avrebbe raccontato all'esperto di gossip di aver visto Gianni Sperti all'interno di una struttura ospedaliera.. La segnalazione, come detto, non era mai stata confermata, ma in molti hanno iniziato a chiedersi se ci fosse un fondo di verità e, soprattutto, quali fossero le condizioni di salute dell'opinionista.

Gianni Sperti e Tina Cipollari

Gianni Sperti rompe il silenzio e denuncia la violazione della privacy

A rompere il silenzio e a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Gianni Sperti con un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram. L'opinionista ha voluto innanzitutto rassicurare i numerosi fan che si erano preoccupati per le sue condizioni di salute, ma ha anche denunciato quella che ha definito un'invasione della sua privacy.

"Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. Non l'ho mai fatto e non inizierò certo adesso. Non mi piace suscitare compassione e, quando posso, preferisco evitare di far preoccupare le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia e chi mi segue".

Poi ha aggiunto: "Purtroppo qualcuno mi ha visto in ospedale e si è permesso di divulgare la notizia sui social senza il mio consenso, non rispettando la mia privacy. Per questo mi trovo a rassicurare tutte le persone che, in queste ore, mi hanno scritto con affetto e preoccupazione".

Nel suo messaggio, Gianni Sperti ha poi spiegato di essersi sottoposto a un intervento programmato e non d'urgenza, rassicurando ulteriormente i suoi follower. "Però sì, ho affrontato un intervento programmato, non d'urgenza, e fortunatamente è andato tutto bene. Anzi, sto benissimo... direi persino meglio di prima. Vi ringrazio di cuore per il vostro affetto e per il calore che mi avete dimostrato. Un abbraccio".

I fan di Uomini e Donne, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo. Stando alle parole dello stesso Gianni Sperti, l'intervento è andato bene e le sue condizioni di salute sono buone. L'opinionista dovrebbe quindi tornare al suo posto al fianco di Tina Cipollari nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi, pronto a consultare i cellulari dei protagonisti del programma pomeridiano di Canale 5.