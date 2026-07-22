Andrea Dal Corso, grave incidente: Teresa Langella racconta lo “shock profondo”

Andrea Dal Corso ha raccontato dall'ospedale le conseguenze del grave incidente, mentre Teresa Langella ha rotto il silenzio descrivendo lo shock profondo vissuto dalla coppia nata a Uomini e Donne.

Paura per Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La coppia ha vissuto giorni difficili dopo il grave incidente automobilistico che ha coinvolto una delle coppie più amate nate nello studio di Uomini e Donne. A raccontare quanto accaduto sono stati gli stessi protagonisti sui social, dopo alcuni giorni di assenza di contenuti.

Andrea Dal Corso racconta il grave incidente

A rompere per primo il silenzio è stato Andrea Dal Corso, che ha condiviso una storia su Instagram direttamente dall'ospedale. Nello scatto si vede il braccio dell'ex corteggiatore con alcune escoriazioni e il caratteristico braccialetto identificativo della struttura sanitaria. Dal Corso ha spiegato di aver riportato diverse lesioni dopo un violento impatto frontale e di avere entrambe le braccia ingessate.

"Ciao amici, una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò... In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di conforto", ha scritto Andrea nel suo messaggio rivolto ai follower.

Teresa e Andrea sposi

Parole che hanno immediatamente rassicurato i tanti fan della coppia, preoccupati dopo aver notato l'assenza di aggiornamenti sui loro profili social. Nonostante la gravità dell'incidente e le conseguenze riportate da Andrea, il peggio sembra essere fortunatamente passato. Resta però da capire se sarà necessario sottoporsi a un intervento chirurgico a un braccio.

Teresa Langella: "La nostra vita si è fermata per qualche istante"

Poco dopo è stata Teresa Langella a raccontare il suo stato d'animo. L'ex tronista ha pubblicato una foto dell'auto dopo l'impatto, mostrando i gravi danni riportati nella parte anteriore sinistra dell'auto, proprio sul lato del guidatore..

"La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andrea ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra", ha scritto Teresa, ringraziando poi le forze dell'ordine e tutte le persone che sono state vicine alla coppia.

Auto di Andrea dopo l'incidente nelle storie di Teresa

"Ci prenderemo ancora qualche giorno, cercando pian pianino di ritornare alla normalità", ha concluso l'ex tronista, lasciando intendere che Andrea e Teresa hanno ancora bisogno di tempo per superare lo shock e tornare alla loro quotidianità.

Il percorso di Andrea e Teresa a Uomini e donne

La loro storia d'amore è iniziata nel 2018, quando Andrea era uno dei corteggiatori di Teresa a Uomini e Donne. Al termine del percorso televisivo, Teresa scelse Andrea, che inizialmente le rispose con un "no", e non si presentò al castello per la tradizionale festa di fidanzamento. Dopo la fine del programma, però, Andrea fece di tutto per riconquistare la fiducia di Teresa. I due ufficializzarono la loro relazione nel marzo 2019 e, dopo anni insieme, hanno coronato il loro amore con il matrimonio celebrato il 14 settembre 2024 a Sorrento.