Uomini e donna: Scontro Tiziana e Tina 'Sei bloccata perché forse hai un uomo fuori'

La puntata del 14 marzo di Uomini e donne è stata incentrata su uno scontro tra Tiziana e Tina, l'opinionista non crede alle giustificazioni della dama.

Oggi c'è stata una nuova puntata di Uomini e Donne, che continua a guadagnare sempre più consensi di pubblico e ad ottenere ascolti record giorno dopo giorno. In questo episodio, l'attenzione si è concentrata su un acceso confronto tra Tiziana e Tina.

Uomini e Donne: Trono Over

Il daytime di oggi è dedicato interamente al Trono Over, in attesa della scelta di Brando, che ha deciso con chi lasciare il programma con una delle due corteggiatrici, come confermato dalle anticipazioni del dating show.

Tiziana e Angelo

Tiziana è al centro dello studio insieme ad Angelo. Il cavaliere esprime il suo interesse nei confronti di Tiziana, dichiarando che la loro conoscenza sta procedendo bene e si sente attratto da lei. Tuttavia, Tiziana non ricambia questo entusiasmo.

Pur trovando Angelo interessante, è bloccata e non riesce a lasciarsi andare completamente. Rivela di aver iniziato questa avventura per sbloccarsi e spera di trovare la felicità, anche se Tiziana è consapevole che non si può sapere quanto durerà una relazione al di fuori del programma.

Uomini e donne anticipazioni: Ida rischia di perdere Pierpaolo, Daniele in esterna con una corteggiatrice

Lo scontro con Tina

Tina Cipollari non è convinta che Tiziana stia dicendo la verità e suggerisce che potrebbe essere bloccata da qualcun altro al di fuori dello studio. "Fosse solo Angelo potrei capire, ma qui c'è qualcosa che non mi torna. Forse ti blocca un altro uomo fuori", dice a chiare lettere l'opinionista.

Barbara oggi ha rifiutato di approfondire la conoscenza con un cavaliere di Uomini e donne

Tiziana spiega che il suo lavoro di collaboratrice domestica la tiene occupata anche nei week end, per recuperare i giorni spesi nello studio di Uomini e donne durante le registrazioni. Questo le impedisce impedendole di incontrare Angelo in un'altra città.

"Non vedo neanche le mie amiche nel fine settimana" afferma Tiziana. Tina, però, ritiene che la dama abbia abbastanza tempo libero anche per altre attività.

Gianni e Tina concordano sul fatto che Tiziana sembri aggrapparsi a scuse per nascondere il suo disinteresse verso Angelo, suggerendo che potrebbe essere interessata solo alla visibilità televisiva.

Le altre sedute

In precedenza per il Trono Over, Barbara De Santis conosce Giovanni, il suo nuovo corteggiatore. Nonostante Giovanni le dedichi dei versi di Oscar Wilde, la dama non è interessata a conoscerlo.

Ernesto, da parte sua, sta frequentando due dame: Monika e Raffaella, la seconda confessa di essere attratta dal cavaliere, ma allo stesso tempo non intende approfondire la conoscenza dal punto di vista fisico "Ho bisogno dei miei tempi", afferma decisa.

Monika è uscita con Ernesto e ha interrotto la frequentazione con Mario, tra loro, infatti, era venuto meno l'interesse iniziale: "Ultimamente l'ho sempre cercata io, lei non lo ha mai fatto. Se l'interesse non è reciproco vuol dire che qualcosa non va", ha confermato il cavaliere.