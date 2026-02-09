Uomini e Donne anticipazioni: Ciro elimina una corteggiatrice, Paola dice no a Edoardo

La registrazione del 9 febbraio di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena: Ciro prende una decisione drastica ed elimina una corteggiatrice, mentre Paola rifiuta di lasciare lo studio con Edoardo.

Oggi, lunedì 9 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta la prima registrazione settimanale del celebre dating show di Maria De Filippi, che continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Come sempre, non sono mancati colpi di scena, decisioni drastiche e momenti romantici tra il Trono Over e il Trono Classico. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine**.

Anticipazioni Trono Over: ritorni dal passato e rifiuti che fanno discutere

Si parte dal Trono Over con protagonista Gemma Galgani. Per la dama torinese scende un cavaliere già noto al pubblico: si tratta di Fabrizio, ex corteggiatore di Aurora Tropea. Nonostante il passato nel dating show, Gemma decide di non dargli una possibilità e lo manda immediatamente a casa.

Spazio poi a Sebastiano Mignosa, che ha tentato un ultimo gesto romantico recandosi all'Isola d'Elba per riconquistare Elisabetta. Il tentativo, però, non ha avuto l'esito sperato: la dama conferma la sua decisione e tra i due arriva la chiusura definitiva. Momento clou della puntata è quello che ha visto protagonisti Edoardo Nestori e Paola.

Edoardo Nestori

I due sembravano pronti a lasciare insieme la trasmissione. Al centro dello studio, Edoardo chiede a Paola di abbandonare Uomini e Donne con lui, ma la sua risposta spiazza il pubblico: davanti a tutti, lei dice no. La reazione non si fa attendere: opinionisti e parterre si scagliano contro la dama, accusandola di aver trattato il cavaliere con freddezza e superficialità, lasciando tutti visibilmente delusi.

Trono Classico: baci, eliminazioni e nuove dinamiche

Si passa poi al Trono Classico con Ciro Solimeno. Viene mostrata l'esterna all'EUR: la corteggiatrice è la nuova arrivata Martina, con cui scatta un bacio. Dopo una discussione in studio, Ciro prende una decisione netta ed elimina Alessia Messina. Protagonista anche Sara Gaudenzi, che porta in esterna Alessio Rubeca: tra i due scatta il bacio, come nella precedente esterna, e in studio ballano insieme. Mattia, invece, resta in disparte: la tronista lo "lascia in panchina", segnando un evidente cambio di equilibri.