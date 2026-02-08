Uomini e Donne, Federico dopo la scelta di Cristiana: “Ora mi prendo un po’ di respiro”

Dopo la scelta di Cristiana Anania, Federico Cotugno torna sui social per raccontare emozioni e ringraziare chi lo ha sostenuto durante il percorso a Uomini e Donne.

La scorsa settimana, su Canale 5, si è concluso il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne. La tronista ha dovuto decidere tra i suoi due corteggiatori: Ernesto Passaro e Federico Cotugno. La scelta è ricaduta su Ernesto, il vigile del fuoco di Castellammare di Stabia, lasciando Federico con l'amaro in bocca.

Il post di Federico: ringraziamenti alla redazione e riflessione

Dopo qualche giorno di silenzio, Federico è tornato sui social per condividere i suoi pensieri e raccontare come ha vissuto questa esperienza televisiva. In un lungo post su Instagram, l'ex corteggiatore ha spiegato di essersi preso del tempo per sé dopo la fine del programma, per smaltire anche l'amarezza provata durante la scelta di Cristiana, che ieri è stata ospite di Verissimo con Ernesto. Nel post, Federico ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno supportato, dentro e fuori lo studio.

"Mi sono preso un po' di tempo per me, ed è arrivato il momento di ringraziare alcune persone. Prima di tutto Maria, per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo programma. Poi Michele Perna, una delle prime persone che ho conosciuto in questo percorso, sempre presente e disponibile, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me. Ringrazio anche Anna e Chiara, che mi hanno seguito e supportato durante tutto il percorso", ha spiegato, Federico che dopo la scelta aveva già raccontato la sua delusione.

Cristiana Anania

Cosa ha imparato Federico dall'esperienza televisiva

"Un grazie speciale a tutta la produzione e alla redazione: ho conosciuto persone stupende, dai registi ai fonici, dai costumisti alle donne delle pulizie. È stata una vera famiglia, perché mi hanno accolto come se fossi uno di loro. Questo percorso mi ha aiutato a lavorare su me stesso, a scoprire lati del mio carattere che non avevo mai esplorato. Fermarsi a riflettere su se stessi può fare davvero la differenza, e per me è stato così".

Il saluto ai fan e i messaggi di supporto

"Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto nei giorni finali delle registrazioni: siete stati tantissimi. Ora è arrivato il momento di staccare un po' la spina, ricaricare le energie e ripartire con la mia vita." Sotto il post condiviso su Instagram, molti fan dell'ex corteggiatore sperano che, nella prossima edizione del dating show, Maria De Filippi lo faccia accomodare sulla poltrona da tronista.