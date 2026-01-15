Uomini che odiano le donne diventa una serie Sky: nuovo adattamento in arrivo del romanzo Millennium

Lisbeth Salander è pronta a tornare in una nuova trasposizione televisiva Sky dei romanzi Millennium di Stieg Larsson. I libri dell'autore svedese sono già stati adattati in passato, in particolare Uomini che odiano le donne.

Sky ha annunciato ufficialmente la lavorazione di una serie televisiva che adatta il celebre romanzo di Larsson. Sarà composta da otto episodi ed è descritta da Sky come una 'reinterpretazione audace e contemporanea' della storia raccontata nel romanzo.

La storia editoriale di Uomini che odiano le donne e il primo film

Il famoso romanzo di Stieg Larsson segue le vicende del giornalista investigativo Mikael Blomqvist, che forma una particolare alleanza con l'hacker Lisbeth Salander per indagare sulla scomparsa di una donna avvenuta quarant'anni prima.

Rooney Mara in una scena di Millennium - Uomini che odiano le donne

Il primo adattamento cinematografico del 2009, diretto da Niels Arden Oplev, ha trasformato Noomi Rapace in una star internazionale, mentre il giornalista investigativo Mikael Blomqvist è stato interpretato da Michael Nyqvist.

Il remake di David Fincher e il flop del 2018

Il successo del film scandinavo ha convinto David Fincher a creare un remake nel 2011 con protagonisti Daniel Craig nel ruolo di Mikael Blomqvist e Rooney Mara nel ruolo di Lisbeth Salander, che fu accolto positivamente da critica e pubblico.

Nel 2018, Fede Álvarez diresse un sequel dal titolo Millennium - Quello che non uccide, con la star di The Crown Claire Foy nel ruolo di Salander e Sverrir Gudnason nei panni di Blomqvist, ma il film venne accolto in maniera pesantemente negativa dalla critica e il flop pose fine al franchise sul grande schermo. Negli anni seguenti, Amazon stava per sviluppare una serie televisiva con Veena Sud come showrunner ma il progetto è finito nel dimenticatoio.

Sky ha deciso di riportare ulteriormente la narrazione sullo schermo in un contesto contemporaneo che sembra particolarmente attuale rispetto alla storia racconta nel best seller di Stieg Larsson. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul casting e sugli attori che interpreteranno Lisbeth Salander e Mikael Blomqvist.