Millennium - Uomini che odiano le donne, su Netflix in streaming da oggi

Il film di David Fincher, Millennium - Uomini che odiano le donne, è disponibile su Netflix sul catalogo di settembre 2020 in streaming!

Il primo settembre il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo del torbido Millennium - Uomini che odiano le donne: ad arrivare in streaming oggi è il film di David Fincher con Daniel Craig e Rooney Mara.

Il giornalista di successo Mikael Blomkvist, aiutato della giovane e ribelle hacker Lisbeth Salander, accetta un incarico dal ricco industriale H. Vanger: indagare sulla scomparsa della nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Da allora, ogni anno un misterioso dono anonimo riapre la vicenda. Dopo mesi di ricerche, Blomkvist e Salander scopriranno la sconvolgente ed inaspettata verità.

Profilo di Rooney Mara in The Girl with the Dragon Tattoo

Millennium - Uomini che odiano le donne va a toccare l'immaginario collettivo di tutti gli appassionati di Stieg Larsson e della trilogia. La Lisbeth Salander di Rooney Mara ha dovuto reggere il confronto con quella di Noomi Rapace, passata alla 'storia' come primo volto della cupa protagonista della storia. Insieme all'attrice troviamo Daniel Craig nei panni del Mikael Blomkvist letterario. Il film non è stato il successo sperato e non sono usciti ulteriori sequel, che invece sono arrivati nella versione svedese.

Millennium - Uomini che odiano le donne è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.