Uno splendido errore 2: il teaser della nuova stagione svela le conseguenze del ritorno di Jackie

Il 28 agosto arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 della serie Uno splendido errore, basata sul libro scritto da Ali Novak, e un teaser anticipa qualche dettaglio di quello che accadrà nelle puntate inedite.

La storia si era infatti interrotta con la protagonista che decide di trascorrere l'estate a New York per provare a fare chiarezza nei propri sentimenti.

Cosa racconterà la stagione 2

Al centro della trama di Uno splendido errore c'è Jackie Howard (Nikki Rodriguez) che, dopo la morte dei genitori, si trasferisce a Silver Falls, Colorado, a casa della migliore amica della madre, Katherine Walter (Sarah Rafferty).

La giovane, ben presto, conquista il cuore dei fratelli Alex Walter (Ashby Gentry) e Cole Walter (Noah LaLonde). Jackie, come rivela il teaser, si allontana dai due ragazzi trascorrendo l'estate a New York, ma non sente di appartenere a nessun luogo ed entra in crisi, decidendo di tornare a Silver Falls, nel ranch dei Walter.

Jackie rientra a Silver Falls decisa a rimettere ordine nella propria vita: vuole ricucire il rapporto con Alex e porre dei limiti con Cole, mentre cerca di ritrovare un equilibrio all'interno della numerosa famiglia Walter. Ma il rientro si rivela tutt'altro che semplice. Alex, profondamente cambiato dopo l'estate, si mostra distante, concentrato sul rodeo e sul nuovo interesse che riceve. Cole, invece, assume un nuovo ruolo a scuola, ma il vuoto lasciato dal football lo spinge verso vecchi comportamenti problematici.

Man mano che Jackie prova a ritagliarsi un proprio spazio a Silver Falls, lottando per mantenere viva la propria identità, si troverà di fronte a una scelta che rischia di compromettere tutto ciò che ha cercato di ricostruire.

Ecco il video:

Gli interpreti di Uno splendido errore

Tra gli interpreti della seconda stagione della serie ci sono anche Corey Fogelmanis (Nathan Walter), Connor Stanhope (Danny Walter), Johnny Link (Will Walter), Jaylan Evans (Skylar), Zoë Soul (Hayley), Isaac Arellanes (Isaac), Myles Perez (Lee), Alex Quijano (Richard), Ashley Tavares (Tara), Dean Petriw (Jordan Walter), Elix West (Parker Walter) e Lennix James (Benny Walter). Ritornano anche Alisha Newton (Erin), Ellie O'Brien (Grace), Kolton Stewart (Dylan), Mya Lowe (Kiley), Gabrielle Jacinto (Olivia), Nathanial Arcand (Mato) e Jesse Lipscombe (Coach Allen).

Il cast si è poi arricchito con l'arrivo di Natalie Sharp nel ruolo di Blake, Carson MacCormac (Zach), Janet Kidder (Joanne), Riele Downs (Maria) e Jake Manley (Wylder).

Melanie Halsall torna come showrunner e produttrice esecutiva, affiancata da Ed Glauser e Becky Hartman Edwards. La serie è prodotta da Sony Pictures Television in collaborazione con International Production e iGeneration Studios, già noti per The Kissing Booth.